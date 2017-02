O tem, kako pomembne so za vsako moštvo finančno urejene razmere v klubu, ni treba izgubljati besed. To na svoji koži lahko občutijo tudi člani letošnje Olimpije, ki tokrat proti pričakovanjem za zdaj prejemajo redna plačila. V slačilnici se je zato ustvarila izredna kemija, ki omogoča, da zmaji kljub najnižjemu proračunu v času samostojne Slovenije beležijo solidne rezultate in v ligi ABA držijo stik z zgornjim delom lestvice. A finančna disciplina v letošnji sezoni je možna le zaradi zaščite postopka poenostavljene prisilne poravnave, ki bo dokončno padla v vodo v prihodnjem tednu, največ dveh. Takrat bodo na klub padli grehi iz preteklosti, ki bi lahko imeli tudi usodne posledice, če se v kratkem kaj ne premakne.

Na potezi bodo znova sponzorji kluba, ki se morajo enkrat za vselej zediniti, ali želijo dokončno sanirati Olimpijo in ji omogočiti, da brez okov preteklosti krene v prihodnost, ali pa od nje dvignejo roke. To je pred časom storil Telekom, medtem ko je BTC City že lani podpisal dolgoročno, štiriletno pogodbo. Na dolgoročno sodelovanje je pripravljen tudi Spar, kar je potrdil direktor Igor Mervič, preostali sponzorji pa imajo s klubom sklenjene enoletne pogodbe, ki potečejo poleti. V kolikor želi klub v dokončni sanacijski program, ki je že pripravljen in po katerem naj bi tudi denimo Furs kot največji upnik pristal na večmesečno obročno odplačevanje, potrebuje tudi njihovo večletno zvestobo. Ustna zagotovila za slednje naj bi sicer bila že nekajkrat dana, a na papirju ni podpisanega še ničesar, čas pa se počasi izteka, saj bo po uradno dokončni padli poenostavljeni prisilni poravnavi klub znova v hudih škripcih.

S slednjim pa se ne želijo preveč obremenjevati igralci, ki znajo povedati, da so z dosedanjimi pogoji izredno zadovoljni. Po imenitnih predstavah in zmagah proti Partizanu in Ciboni so košarkarji trenerja Gašperja Okorna na zadnjih dveh tekmah proti Karpošu in Šenčurju pozabili na obrambo, saj so prejeli po 97 in 92 točk. V državnem prvenstvu se jim je za zmago še izšlo, v ligi ABA ne. Tokrat v Stožice prihaja drugi makedonski predstavnik MZT.

Še bolj pomemben obračun danes čaka Krko, ki bo v Novem mestu gostila Mega Leks. Z zmago bi Novomeščani naredili pomemben korak k obstanku v jadranskem tekmovanju, v primeru poraza pa bi v dvorani Leona Štuklja znova začel tuliti alarm. Košarkarji trenerja Dejana Mihevca so sicer po povratku poškodovanih igralcev dvignili formo, saj so v ligi ABA zabeležili dve, v državnem prvenstvu pa že kar osem zaporednih zmag.

Košarkarska liga ABA, 21. krog, danes ob 17. uri: Krka – Mega Leks, ob 19. uri: Mornar – Cedevita, ob 21. uri: Karpoš – FMP, jutri ob 12. uri: Igokea – Zadar, ob 18. uri: Partizan – Crvena zvezda, ob 21. uri: Olimpija – MZT, ponedeljek ob 18. uri: Cibona – Budućnost.