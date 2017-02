Potem ko so v prejšnjem krogu na Madžarskem doživele polom proti aktualnemu podprvaku Evrope (Györi jih je premagal kar z 39:22), čaka krimovke obračun z evropskimi prvakinjami, ekipo CSM Bukarešta. Pred premierno evropsko tekmo pred domačimi gledalci v letu 2017 so Ljubljančanke v precej boljšem položaju kot Romunke: iz prvega dela so prinesle šest točk, gostje, ki so v prvem krogu doma le remizirale z Larvikom (26:26), pa dve. Vseeno je ekipa trenerja Aureliana Rosce, ki je novembra lani nasledil Danca Jakoba Vestergaarda, favorit, še posebno, ker imajo v Krimovem taboru težave s poškodbami. Znova ne bo najboljše igralke Elizabeth Omoregie, ki okreva po poškodbi kolena, za nameček pa je pred sredino prvenstveno tekmo z Mlinotestom – ta bo danes ob 20. uri v Ajdovščini igral prvo tekmo osmine finala evropskega pokala challenge proti španski ekipi Rocasa Gran Canaria – vratarka Miša Marinček staknila virozo in povišano telesno temperaturo.

»Romunke imajo zvezdniško zasedbo z visokim proračunom, s katerim se mi niti slučajno ne moremo primerjati. Toda tudi v prvem delu evropske sezone smo igrali proti klubom z višjimi proračuni, pa smo bili vseeno uspešni,« opozarja Krimov trener Uroš Bregar, ki stavi tudi na prednost domačega igrišča. »V letošnji ligi prvakinj smo že videli, da igramo na Kodeljevem veliko bolje kot v gosteh. Želim si, da bi bila dvorana proti Romunkam polna in da bi prikazali precej boljšo predstavo kot prejšnji teden na Madžarskem. Do ugodnega končnega izida bomo skušali priti s čim manjšim številom napak v igri in veliko borbenostjo, ki nas je krasila v prvem delu evropske sezone.«

Prva zaključna žogica za Celjane Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zadnjo tekmo v Sehi pred prekinitvijo zaradi SP v Franciji odigrali 18. decembra lani, ko so v Našicah premagali Nexe s 35:26, danes pa imajo prvo zaključno žogico za uvrstitev na sklepni turnir najboljše četverice v regionalni ligi. V Zlatorog prihaja beloruski Meškov, ki ima točko manj (26-27), a tudi tekmo manj (14-15). V neposrednem dvoboju kandidatov za četrto mesto, ki še zadnje pelje na sklepni turnir, za pivovarje šteje le zmaga. A do nje bo še težje priti, ker naj bi zadnje dejanje Sehe organiziral Meškov v Brestu, glavni sponzor kluba – ruski energetski gigant Gazprom – je tudi glavni sponzor lige, sklepni turnir brez domačega kluba pa bi bil nesmiseln. Oktobra lani je Meškov v Sehi doma povozil Celjane (36:29), obe tekmi v letošnji ligi prvakov pa sta se končali z remijem: 29:29 v Belorusiji in 36:36 v Sloveniji. Na SP v Franciji je v slovenski reprezentanci igralo kar šest rokometašev celjskega kluba (Blaž Janc, Urban Lesjak, Miha Zarabec, Vid Poteko, Borut Mačkovšek, Tilen Kodrin), zato je bil proces treninga v zadnjem mesecu in pol precej okrnjen in moten. Podobno se je zgodilo po lanskih OI v Riu, ko je celjska ekipa potrebovala kar precej časa, da se je znova uigrala. »A po drugi strani je razlika velika, kajti naša šesterica je iz Francije prišla s kolajno, ki jim je vlila veliko mero samozavesti in pomagala prebroditi utrujenost. To se bo pokazalo tudi v naših igrah, upam, da čim prej,« se nadeja trener Branko Tamše. O Meškovu je Tamše dodal: »Z Belorusi, ki so zelo kakovostni, smo v tej sezoni že imeli nekaj napetih dvobojev. Imamo nekaj adutov, eden izmed njih pa je tudi to, da igramo v domači dvorani, gledalci pa so po dolgem premoru spet lačni kakovostnega rokometa. Leto 2017 želimo začeti z zmago, čeprav se zavedamo, da je to veliko lažje izreči pred mikrofoni kot doseči na igrišču. A verjamemo v našo zmago.« Rokometaši Gorenja, ki so na dosedanjih 12 tekmah v Sehi le štirikrat zmagali in osemkrat izgubili, jutri ob 20.30 gostijo vodilni Vardar iz Skopja.

Liga Seha 1. Vardar 16 13 2 1 535:454 41 2. Veszprem 15 11 2 2 420:378 35 3. Zagreb 13 9 1 3 367:331 28 4. Celje PL 15 9 0 6 464:456 27 5. Meškov Brest 14 8 2 4 420:383 26 6. Gorenje 12 4 0 8 320:344 12 7. Nexe 14 3 3 8 385:412 12 8. Metalurg 13 3 1 9 333:341 10 9. Tatran Prešov 14 3 1 10 362:422 10 10. Izviđač 14 1 0 13 389:474 3