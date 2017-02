Zasebne zaposlitvene agencije služijo denar na račun delavcev in so na tem tako imenovanem svobodnem trgu konkurenca ZRSZ kot javnemu zavodu, ki deluje na območju celotne Republike Slovenije, s to logiko, da bodo »bolje« in »učinkoviteje« opravljali dejavnost zaposlovanja. Če to drži, naj sami opravljajo rekrutiranje, ne pa da jim pri izkoriščanju delavcev pomaga državni javni zavod. Konstantna nočna izmena je nič drugega kot le tlaka. Predstavnik agencije je prisotnim predstavil, da bodo po enomesečnem preizkusnem delu v agenciji zaposleni za nedoločen čas z možnostjo, da se po letu ali dveh neposredno zaposlijo pri Revozu.

ZRSZ sodeluje pri diskriminaciji med delavci, saj je bilo predstavljeno, da zaposleni neposredno pri Revozu delajo v dveh izmenah med 6. in 22. uro, zaposleni prek agencije pa bodo delali med 22. in 6. uro. Diskriminacija je v tem, da agencijski delavci lahko delajo samo v nočni izmeni. Po prejšnjih izkušnjah iz vzpostavitve nočne izmene v Revozu lahko sklepamo, da gre za bolj kratkoročno zaposlitev in da zavajajo z informacijo o trajnejši zaposlitvi ter neposrednem zaposlovanju pri Revozu. Če v Revozu resno mislijo glede trajnosti teh zaposlitev, bi nove sodelavce zaposlili neposredno v njihovem podjetju in njihov delovni čas razporedili med vse tri izmene.

Žalosti me, da se neposredno zaposleni v Revozu, verjetno tudi zaradi strahu pred delodajalcem, na račun zaposlenih prek agencije raje zavijejo v molk, kot pa da bi se oglasili v bran svojih bodočih kolegov. Boj za delavske pravice se nikoli ne konča, naslednji na vrsti, za katere se bomo morda morali bojevati, bodo ravno oni. Žalosti me tudi, da država sama ne zaščiti teh delavcev in celo prek javnega zavoda sodeluje pri njihovi diskriminaciji.

Veliko je takih, ki nujno potrebujejo službo in se bodo poprijeli kakršnega koli dela, ki se jim ponuja, a če smo reveži, še ne pomeni, da se lahko delate norca iz nas in da nas lahko diskriminirate.

Pozivam predsednika vlade, ministrico za delo in Vlado Republike Slovenije kot celoto, da prepovedo konstantno nočno izmeno ob tem, ko obstajata tudi preostali dve dnevni izmeni, in da s tem prepovedo to diskriminacijo med delavci. Pozivam predsednika Republike Slovenije, člane Državnega sveta Republike Slovenije, varuhinjo človekovih pravic in sindikate, da se tudi oni zavzamejo za te delavce. Župana Mestne občine Ljubljana pa pozivam, da se tudi v tem primeru – kot se je zavzemal za delavce že večkrat do sedaj – še posebej zavzame za spoštovanje delavskih pravic Ljubljančanov, katerih pravice kršijo na takšen način.

Denis Striković

mestni svetnik MOL