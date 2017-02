In če sedaj povlečem še vzporednico domače javnosti, ki prav tako temelji na tej vsebinski povezavi med politiko gospoda Trumpa in begunsko politiko naše vlade in državnega zbora ter sveta, me še bolj navdaja groza. Kam je pripeljala politika, da se že večinsko ljudje opredeljujejo za tako skrajno desna stališča? To mi potrjujejo odzivi bralcev Dnevnika na poročilo o tem, da državni svet ni izglasoval veta. Namesto da bi bili razočarani, mu pritrjujejo.

In sedaj še malo nazaj k prispevku gospoda Jurija. Upanje nam daje, da se tako v Ameriki kot v Evropi počasi prebuja in organizira tudi druga stran, ki bo, upam, srčno upam, prevladala in zaustavila ta pohod. Če je kdaj bilo treba ponovno opozoriti na že videne zgodovinske dogodke tridesetih let prejšnjega stoletja, je to treba sedaj. Takratna cena je bila previsoka, pregrozna, da bi se lahko ponovila. Ne dopustimo tega.

Slavko Cimprič,Ljubljana