Dobri dve leti po tistem, ko je luč sveta v energetskih krogih prvič ugledala ideja o dodatku na položnicah, s katerim bi odjemalci električne energije pokrivali izgubo Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) zaradi gradnje šestega bloka, zdaj vlada predlaga njeno uresničitev. Osnutek sprememb energetskega zakona, ki ga je vlada v četrtek poslala v zgolj šestdnevno javno obravnavo (do torka), predvideva, da bodo prispevek plačevali vsi končni odjemalci – tako gospodinjstva kot podjetja – njegovo višino pa bo vsako leto glede na potrebe šoštanjske termoelektrarne (in drugih domačih proizvajalcev) s sklepom določila vlada. Gre za podoben mehanizem, s katerim je država vrsto let že pomagala TE Trbovlje. Šlo je za dodatek na položnicah za električno energijo, ki je bil namenjen pokrivanju razlike med tržno in lastno ceno iz Trbovelj.

Greenpeace ostro nasprotuje Vladni predlog je že izzval ogorčenje. »Nesprejemljivo je, da vlada Mira Cerarja vpeljuje desetmilijonske subvencije za TEŠ 6, ki jih namerava v celoti preložiti na prebivalstvo, medtem ko države po Evropi sprejemajo odločitve za opuščanje premoga. TEŠ 6 je zgrešen projekt od samega začetka in vedeli smo, da ga bomo krepko preplačali. Kot da ni dovolj, da je politika kljub nasprotovanju javnosti projektu podelila državno poroštvo, zdaj kot naslednji korak uvaja subvencijo po principu enotne davčne stopnje, kjer naj bi vsi nosili enako obremenitev na položnicah,« je ogorčena vodja Greenpeacea v Sloveniji Nina Štros. Vlada se po njenem prepričanju dobro zaveda popolne nesprejemljivosti predloga, zato subvencije za TEŠ 6 »uvaja na vrat na nos, ob koncu tedna in pred praznikom, da bi s tem zakrila svojo sramotno potezo«. Namesto da bi predstavili program podnebnega ukrepanja in odprli odkrito razpravo, kdaj bomo skladno z usmeritvami pariškega podnebnega sporazuma opustili premog v Sloveniji, vlada le nekaj mesecev po podpisu tega sporazuma predlaga novo subvencijo za premog, je opozorila Štrosova. »S tem Slovenijo še naprej ohranja kot talko odvisnosti od fosilnih goriv, prebivalce pa izpostavlja nepotrebnim zdravstvenim tveganjem in finančnim bremenom,« je dodala.