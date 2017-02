Smučarskim središčem letošnjo zimo še bolj kot snega primanjkuje denarja. Ta je za prepotrebne naložbe v žičnice že zdavnaj presahnil, mnoga smučišča se tudi brez naložb težko ohranjajo pri življenju in so naprodaj. Podatke o poslovanju večjih smučarskih središč objavljamo v preglednici (najbolj sveži so za leto 2015), prav tako številke, kako radodarna je bila do njih država.

Največ evrov pohorskim hazarderjem

Od leta 2004 je gospodarsko ministrstvo iz slovenskega in bruseljskega proračuna za naložbe v žičnice namenilo slabih 24 milijonov evrov, dodatnih 13,6 milijona pa za prenočitvene zmogljivosti. Skoraj dve tretjini javnega denarja za žičnice so porabili lastniki kasneje propadlega Športnega centra (ŠC) Pohorje in z njimi povezana podjetja, več kot polovica javnega denarja za prenočitvene zmogljivosti je prav tako šla za naložbe na Mariborskem, Ribniškem in Slovenjegraškem Pohorju, kjer je gospodaril ŠC Pohorje. Ta je od marca 2014 na slabi banki, saj je dvema bankama dolžan 52 milijonov evrov, od oktobra istega leta pa je družba v stečajnem postopku. Država je samo za gradnjo šestsedežnice Pisker na Arehu primaknila 2,9 milijona evrov za naložbo, katere vrednost je bila ocenjena na 8,5 milijona evrov. Zdaj stečajni upravitelj to napravo na javni dražbi prodaja za 2,3 milijona evrov (na prvi dražbi ni bilo zanimanja za nakup), občina pa je s svojim javnim podjetjem Marprom nedavno sklenila 15-letno koncesijsko pogodbo za upravljanje žičnic in smučišč na Mariborskem Pohorju. Marprom je bil upravljalec pohorskih žičnic že zadnji dve leti in je v sezoni 2015/2016 pridelal 183.000 evrov izgube, nam je pojasnil Miha Rubin.

Na slabi banki in v stečaju je tudi Gorski turistični center (GTC) Kope, ki je bil prav tako v večinski lasti mariborskih smučarskih hazarderjev. Kope so bankam dolžne 8,3 milijona evrov, stečajna upraviteljica Simona Goriup pa smučišče, dokler se ga ne usmili kakšen kupec, oddaja v najem (najemnina za to zimo brez DDV znaša 54.000 evrov.) Tako kot na Mariborskem Pohorju tudi na Kopah zadnja leta ni bilo nobenih naložb. Goriupova o tem: »V stečaju se ohranja vrednost žičnic, sistemi delujejo, se vzdržujejo. Če ne bi našli najemnika, bi se vrednost GTC Kope bistveno znižala.« In kdaj namerava stečajna upraviteljica začeti prodajati objekte in opremo na Kopah? »Sodišču sem že predlagala prodajo, vendar z ločitvenim upnikom še usklajujemo posamezne postavke.«