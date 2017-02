Letos pa je situacija nekoliko drugačna – indeks S&P Global 1200 Materials je nadaljeval svojo zmagovito pot tudi v januarju letošnjega leta, indeks S&P Global 1200 Energy pe je od samega začetka leta pod pritiskom. Ključni razlog je različna dinamika gibanja cen energentov, rud in kovin. Na eni strani so cene nafte in plina – cena nafte (tako tipa WTI kot tudi tipa brent) je trenutno na isti ravni kot ob koncu leta 2016, cena plina pa je zaradi toplega vremena v ZDA in posledično nižjega povpraševanja izgubila skoraj petino svoje vrednosti. Na drugi strani so cene rud in kovin, ki so letos v povprečju zrasle za več kot 5 odstotkov (v vseh primerih so cene v ameriških dolarjih).

Velja omeniti, da je gibanje cen tekočega zlata odvisno od novic glede Opecovih odločitev. Države članice Opeca so v januarju znižale dnevno proizvodnjo za 840.000 sodov, vendar če upoštevamo Iran, Nigerijo in Libijo, ki jim je bilo dovoljeno dvigniti proizvodnjo, ter Indonezijo, ki ni več članica Opeca, je dnevna proizvodnja še vedno za 550.000 sodov višja od ciljne ravni. Dodatni dejavnik je proizvodnja v Severni Ameriki, kjer se je število delujočih vrtin, namenjenih pridobivanju nafte, povečalo v letošnjem letu z 577 na 766 (podatek iz 27. januarja), kar predstavlja 32,8-odstotno rast.

Med glavnimi razlogi za rast cen surovin so politična negotovost, ki pozitivno vpliva na rast cen zlata, in seveda Kitajska. Kitajsko povpraševanje po surovinah že več kot eno leto spodbuja rast cen železove rude in osnovnih kovin. Treba pa je priznati, da večina analitikov ocenjuje trenutne cene železove rude kot nevzdržne. Padec cen železove rude lahko povzročijo nižja gospodarska rast Kitajske od pričakovane, rast ponudbe in tudi manj stimulativna monetarna politika kitajske centralne banke.

Kaj se bo dogajalo v prihodnje, je težko napovedati. Zelo verjetno je, da bo cena nafte med letom nihala okrog trenutnih ravni, kar pomeni, da bo povprečna cena nafte v 2017 približno za 25 odstotkov višja od povprečne cene nafte v lanskem letu. Dinamika gibanja cen železove rude lahko preseneti vlagatelje – obstajajo objektivni razlogi, zakaj je trenutna cena previsoka, vendar pa je tudi lani rast cen železove rude presenetila analitike.