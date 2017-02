Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je do tedaj prepovedal gradbena dela na območju najdišča, zato bo tolminska občina ta čas izkoristila za obnovo na drugem delu odseka lokalne ceste. Do aprila, ko se začenja turistična sezona, namreč želijo končati obnovo prvega dela ozke ceste do ene najpriljubljenejših tolminskih turističnih točk – Tolminskih korit in Hudičevega mostu. Za prihodnja leta pa načrtujejo tudi več drugih infrastrukturnih posodobitev. Tolminska korita so najnižja točka Triglavskega narodnega parka, lani jih je obiskalo 42.000 obiskovalcev. no