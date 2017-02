Eden najlepših še nepozidanih kompleksov v Bovcu je končno dobil novega lastnika. Izklicna cena za 25.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče nad Bovcem je bila 90.000 evrov. Zanj sta se potegovala dva kandidata, koprska družba pa je za zemljišče, kjer so zaradi varnosti v okviru popotresne obnove porušili skoraj vse objekte, ponudila največ.

Kompleks nekdanje vojašnice Simona Gregorčiča je neizkoriščen in čaka, da mu vdahnejo življenje. Turistični strokovnjaki so prepričani, da Žaršče lahko Bovec in Bovško popelje na višjo turistično raven.

Velikopotezni načrti v preteklosti

Spomnimo, po odhodu vojakov JLA v osemdesetih letih minulega stoletja so v delu kompleksa uredili apartmaje za družine vojaških uslužbencev in prostor za rekreacijo. Od leta 1991 je vojašnica odlagališče materiala in smeti, prostor pa so v njej našli tudi številni nepovabljeni gostje. Leta 2005 je v Žarščah nameravala francoska družba Transmontagna skupaj z ATC in kranjsko Savo v dveh letih zgraditi 150 apartmajev z 900 ležišči, 150 parkirišč pod zemljo, bazen, fitnes, savne, kavarno, drsališče in druge objekte. Prihod Francozov naj bi bil prelomnica za razvoj bovškega turizma.

Dve leti pozneje so se o načrtih še vedno le pogovarjali, naložba v novo turistično-rekreacijsko središče z 800 ležišči, kompleksom bazenov, savnami, drsališčem, kegljiščem, garažami, gostinskimi in drugimi lokali pa je bila ocenjena na 26 do 28 milijonov evrov. Za uresničitev projekta Žaršče so ustanovili družbo Turistični center Bovec, partnerja sta bila občina in skupina Transmontagne.

Francoze so izbrali na javnem razpisu. Občina naj bi v projekt vstopila z zemljišči in komunalnimi objekti. Kompleks so takrat dobili od ministrstva za obrambo, po pogodbi pa bi ga morali sanirati v treh letih. Francozi so zatem odšli, občina pa je iskala nove vlagatelje. Med drugim so računali tudi na novogoriški Hit.