V družbi Velika planina so po požaru, ki je v ponedeljek dopoldne v celoti uničil gostinski objekt Pod žičnico pri spodnji postaji nihalke, v katerem je bila tudi prodaja vozovnic, ponovno vzpostavili sistem prodaje. Te so do včeraj prodajali na zgornji postaji žičnice, zdaj pa jih prodajajo v začasnem zabojniku, ki so ga postavili nasproti uničenega objekta ob vznožju žičnice. V začasni objekt so morali pripeljati električno napeljavo, telefonske linije, internet in urediti pisarniške prostore ter vzpostaviti sistem za prodajo vozovnic.

»Ker je imelo veliko gostov že rezervirane koče in počitnice na Veliki planini, smo imeli ves teden zelo veliko klicev, ali bomo sploh vozili in kje je mogoče kupiti vozovnice,« je povedala vodja pisarne družbe Ruža Sušnik. Dodala je, da so kljub požaru potnike s planine prepeljali v skladu z voznim redom, saj nihalka in strojnica v bližnjem objektu nista bili poškodovani. Na planino so prepeljali tudi potnike, ki so imeli opravke na planini. Zdaj obratujejo po običajnem voznem redu.

Nov objekt do poletne sezone V ponedeljkovem požaru so zgoreli ostrešje gostilne, ves leseni del objekta in inventar. Škode še niso ocenili, neuradno naj bi znašala okrog 200.000 evrov. Tudi uradnega vzroka požara še nimajo, zato je direktor družbe Leon Keder dejal le, da naj ne bi šlo za nameren požig. Upa, da bodo objekt sanirali do poletne sezone, prej bodo morali ugotoviti, kaj bo s 70 let starimi ostanki zidov, ki sta jih poškodovala tako ogenj kot voda ob gašenju. Da bi čim prej ublažili posledice škode, v družbi pozivajo obiskovalce planine, naj jih požar ne odvrne od načrtovanega obiska, saj je na planini vse po starem. V naslednjih dneh pričakujejo tudi novo pošiljko snega, ki naj bi znova pognala smučišče in nočno sankaško progo. Družinsko smučišče Velika planina obsega tri kilometre večinoma srednje zahtevnih prog na nadmorski višini do 1666 metrov. Otrokom in začetnikom je namenjena novo postavljena vlečnica Jurček, bolj izkušenim smučarjem pa vlečnici Zeleni rob in dvosedežnica Šimnovec.