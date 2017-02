Tako imenovani B-segment »hatchbackov« ima morda najbogatejšo tradicijo in največje število posameznih vozil, ki jih vozijo vse starostne skupine, od 18 do 90 let in več, tako voznice kot vozniki; ne nazadnje bi si upal trditi, da je večina v enem izmed teh vozil opravljala vozniški izpit. Najbolj prodajani avtomobili v številnih evropskih državah prihajajo iz tega razreda, pri čemer imajo različne države na vrhu različne avtomobile, kupci v tem segmentu so tudi najbolj lojalni. A v vsem tem vseeno vidimo svojo priložnost.

Predvsem tako, da bomo v prvi vrsti ciljali na mlade in ženske. Kot rečeno, te avtomobile vozijo vse starostne skupine, a je povprečna starost voznikov v tem segmentu z 51 leti vseeno najnižja. Ženske pa so sodeč po vrsti raziskav precej bolj odprte za zamenjavo avtomobilske znamke, niso tako strogo navezane na natančno določeno.

Atraktivnost, praktičnost, dinamičnost, varnost, prostornost in nove tehnologije. Ter karseda pravilno balansiranje vsega skupaj.

Skoraj vse. Izraženo v odstotkih – več kot 90. Dejansko gre za povsem novo vozilo in to se občuti. Ne nazadnje je avto spremenil tudi dimenzije, je trdnejši, a ob tem vseeno lažji za 17 kilogramov.

V Evropi bo naprodaj samo petvratna različica, tako imenovani petvratni hatchback, za katerega je daleč največ zanimanja, štirivratna limuzina in trivratna različica se praktično nista prodajali. Slednjo smo tako z novo generacijo opustili, seveda pa obstajajo trgi, na katerih je precej večje zanimanje za štirivratno limuzino. Ker se rio prodaja tako rekoč po vsem svetu in ga izdelujejo v različnih tovarnah, bodo ponekod te še vedno na voljo, v Evropi pa ne več. Zato pa čez čas načrtujemo še atraktivnejšo različico GT line, kakšen močnejši motor in tudi samodejni menjalnik.