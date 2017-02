Spominjalo nas je na ženitni oglas. »Iščem moškega, samozavestnega, družabnega, v zgodnjih štiridesetih letih in brez otrok.« V trenutku smo zastrigli z ušesi, saj smo v oglasu prepoznali sebe, le da nas ženitne ponudbe v tem trenutku ne zanimajo, saj ženo že imamo. A v vrženi trnek smo vseeno zagrizli. Žena je bila pravzaprav štirikolesnik, če smo natančnejši, dva. Že v prvem trenutku, ko smo se spogledali, smo morali priznati – všeč sta nam. Nissan qashqai in suzuki SX4 S-cross.

Japonska kultura prebuja nasprotujoča si čustva. Nam ni blizu. Ko smo bili nazadnje v Tokiu, smo se jezili nad pretirano prijaznostjo, čudili neverjetni točnosti in bili vse prej kot navdušeni nad hrano, ki jo želodec ni in ni hotel sprejeti. Čeprav vtisi iz Japonske niso bili najboljši, pa iz izkušenj dobro vemo, da so, ko beseda nanese na avtomobile, japonci bliže našemu srcu. Pa ne zaradi oblike, ta (praviloma) ne izstopa. Bistvo je skrito očem. In nič drugače ni bilo na tokratnem druženju.

Zapisanemu v oglasu morate verjeti in že na začetku razčistiti: če iščete avto z zares veliko prostora, raje obrnite pogled stran, saj tale nissan in suzuki nista za vas. Številke v tehničnih podatkih namreč vsaj delno zavajajo. Osnovna prtljažnika s 401 (nissan) in 430 litri (suzuki) v teoriji namreč obetata veliko več kot nato v praksi. Pri daljši družinski poti se bo s prtljago hitro zataknilo, sta pa prtljažnika z dvojnim dnom naravnost krojena v skladu z željami aktivnega para. Če namreč potrebujeta še več prostora, na primer za smuči ali kolesi, je mogoče zadnjo klop enostavno podreti. Prtljažnik pa je vreden svojega imena predvsem pri qashqaiju, saj je prostornina več kot uporabnih 1569 litrov, dodana vrednost pa ravno dno. Na vprašanje, kaj so počeli razvojniki S-crossa, da prtljažna luknja pogoltne kar 300 litrov manj, pa verjetno ne bi znal odgovoriti niti kakšen diplomant s Harvarda z desetico za tehnično znanje. Pa še dno prtljažnika žal ni ravno. 1:0 za qashqaija.

Če so vam športni terenci všeč, ni to prav nič čudnega. Ste zgolj del trenda, ki se širi hitreje kot virus in je okužil že četrtino vseh Evropejcev, ki se odločijo za nakup novega avta. Razlogov za ta trend je več, razlaga pa nadvse enostavna: za volanom SUV se vam nikoli ne bo zgodilo, da bi vas uščipnilo v križu, saj se sedi visoko in udobno, vstopanje in izstopanje iz vozila pa je prijetno opravilo. Zatorej ne bodite začudeni, če boste v bližini qashqaija ali S-crossa slišali Kekčev napev Dobra volja je najbolja...

Precej manj pevsko razpoloženi bodo sopotniki na zadnji klopi. Ti bodo kričali po udobju, saj si ne želijo vloge krompirja, ki ga premetava sem in tja med hitro vožnjo po serpentinah. Načeloma godrnjanje ni na mestu, saj so pri obeh zadaj centimetri tako za kolena kot glave izdatno odmerjeni, čeprav je res, da smo bili pri suzukiju z glavo blizu stropa. Še najbolj zoprno pa zadaj postane, ko se voznik odloči, da športnega terenca preizkusi zunaj utrjenih cestišč. V to nas je naravnost silil S-cross zaradi štirikolesnega pogona, ki je tudi na zasneženi podlagi dokazal, kako zlahka ji je kos. Pri qashqaiju smo zaradi pogona le na prednji kolesi ohranili trezno glavo in se zadovoljili zgolj z vožnjo po blatni cesti med vinogradi, kjer zanj ni bilo težav. Izenačenje na 1:1.

Toda kako zelo različna sta si, sta najbolj pokazala pri motorjih. Na papirju bi si morala biti 1,5- in 1,6-litrska dizla, vsaj kar se zmogljivosti tiče, blizu, a je praksa pokazala, da se 10 iskrivih konjičkov več pri suzukiju še kako pozna. Tam, kjer je qashqaiju pojenjala sapa, je njegov tekmec še kar pospeševal, zato teoretične podatke o maksimalni hitrosti in pospešku v prid nissanu jemljite z rezervo. V prid S-crossa je govoril tudi 6-stopenjski samodejni menjalnik, ki smo mu lahko ukazovali tudi z ušesoma za volanskim obročem, kombinacija s štirikolesnim pogonom pa se je najbolj poznala pri povprečni porabi, ki je bila visokih 6,9 litra. Pri nissanu dober liter manj. Suzuki je povedel z 2:1.

Po ceniku je za testnega S-crossa treba odšteti natanko dva evrska tisočaka več (28.800:26.800), a bi ju sami odšteli brez premisleka. Dva tisočaka namreč dodatno pomenita štirikolesni pogon, samodejni menjalnik, usnjene in ogrevane sedeže ter radarski tempomat, ki pa ima žal omejeno pamet delovanja, saj se vklopi šele pri hitrosti 40 kilometrov na uro. Seveda si lahko tudi qashqaija omislite s štirikolesnim pogonom, a le v kombinaciji s 130-konjskim dizlom, kar pa ga podraži na 30.300 evrov. Več v sklepu.