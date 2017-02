Rio. Beseda, ki v španskem in portugalskem jeziku pomeni reko, sicer pa spada med tiste, ki jih v povezavi z različnimi rečmi najdemo tako rekoč povsod, kamor se obrnemo. Če smo že omenili reko, dodajmo, da je samo takšnih z imenom Rio Grande, od katerih je najbolj znana tista v ZDA in Mehiki, cel kup, Rio, bodisi kot samostojna beseda ali s kako priponko, pa označuje tudi vrsto krajev, ozemelj in vasic. Večina tako ob besedi Rio bržčas najprej pomisli na Rio de Janeiro, brazilsko velemesto in gostitelja zadnjih olimpijskih iger, sicer pa je Rio tudi bodisi ime bodisi priimek kar nekaj znanih osebnosti, naslov albuma skupine Duran Duran, animirani film iz leta 2011… No, navsezadnje pa besedo Rio vedno več ljudi povezuje tudi z – avtomobilom. In to vedno bolj uspešnim in priljubljenim avtomobilom.

»Zakrivila« ga je prav tako vedno bolj uspešna in priljubljena korejska znamka Kia, pri čemer lahko dosedanji življenjski cikel ria razdelimo na dva dela. Prvega predstavljata prvi dve generaciji, ki sta spadali še pod tako imenovano staro Kio – ta se ni mogla pohvaliti ne s pretirano uspešnostjo ne s preveč privlačnimi avtomobili. Drugega pa tretja, pod katere obliko se je že podpisal oblikovalec Peter Schreyer in ki spada med tiste Kiine avtomobile, ki so že jezdili na valu popolnega preporoda znamke na vseh področjih. Rio je bil tako lani z okrog 450.000 primerki globalno celo drugi najbolje prodajani Kiin avtomobil, zdaj pa štafetno palico po šestih letih predaja novi, četrti generaciji, ki naj bi uspeh še nadgradila. In na prvih testnih vožnjah v okolici Lizbone smo se prepričali, da pogoje za to izpolnjuje.

Da je Kia kot znamka na neki način dozorela in ima jasno začrtano pot, dokazuje tudi to, da z novo generacijo avtomobila ne sledi oblikovna revolucija, temveč skrbno načrtovana evolucija. To velja tudi za novega ria, ki je od predhodnika sicer brezpogojno privlačnejši in na splošno gledano lepši ter hkrati tudi resnejši, skratka nov, kot se spodobi, pa vendar v novo generacijo prenaša osnovno zgodbo prejšnje. V smislu, da se ob pogledu nanj ljudje ne bodo spraševali, kateri novi avto je to, temveč bodo takoj vedeli, da gre za novega ria. Pri čemer je pohvalno tudi, da ga razvojniki niso preveč povečali, saj je z 1,5 centimetra dolžinskega prirastka zadržal kompaktno dolžinsko mero 4,06 metra, kljub temu pa ob centimeter daljši medosni razdalji (2,58 metra) in predvsem po zaslugi pametnega oblikovanja in načrtovanja močno pridobil pri prostornosti tako potniške kabine kot prtljažnika – slednji ima tako že v osnovi prostornino 325 litrov. Izboljšav je bilo deležno tudi voznikovo delovno okolje, ki deluje sodobno, urejeno, uglajeno, celo »resno«; na način, da ni igrivo ali preveč pisano, kar si nekateri v tem segmentu radi privoščijo. Je pa kljub temu dovolj razgibano, da ni monotono, in tako je edina stvar, ki lahko koga malce zmoti, precejšnja količina na otip trde plastike po armaturni plošči in na vratih. Ki pa ima to olajševalno okoliščino, da takšna na pogled ni videti.

Pri novih avtomobilih seveda ne gre brez nove tehnologije, ki je je poln tudi novi rio. Ob popolni povezljivosti s pametnimi telefoni in številnimi opcijami, ki sledijo iz nje, rio med drugim ponuja bombončke, kot so gretje volana, pametni tempomat in priključki USB tako spredaj kot na zadnji klopi, glede varnosti pa velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili, ki pomaga ustaviti avto pred morebitnim trčenjem s pešcem ali drugim vozilom. No, glavni test za avto vseeno predstavlja vožnja. Pred njo pa si je seveda treba vse skupaj nastaviti, kar je otročje lahko, saj so sedeži izredno udobni, položaj za volanom pa tudi najvišjim ne dela težav. Ko speljete, hitro ugotovite, da je rio tudi na tem področju naredil korak naprej, saj je volanski mehanizem odzivnejši, podvozje pa lepo uglašeno s cesto, kar naredi vožnjo udobnejšo in vzbuja občutek, da sedite v večjem avtomobilu. Ta (in res samo ta) malce zbledi le, če vozite ria z najšibkejšim, 1,2-litrskim bencinskim motorjem s 84 konji (62 kilovati), ki je za mestno in primestno vožnjo sicer več kot zadovoljiv, le na kakšnem vzponu se malce utrudi. Povsem druga zgodba je bila vožnja z litrskim turbobencinskim trivaljnikom s 100 KM (74 kW) ali z 1,4-litrskim dizlom z 90 KM (66 kW), ki sta se zelo izkazala v vseh razmerah, sicer pa bo poleg omenjenih treh novi rio na voljo še z močnejšim bencinskim litrskim trivaljnikom (120 KM/88 kW), 1,4 litrskim 4-valjnim atmosferskim bencinarjem (100 KM/74 kW) in šibkejšim 1,4-litrskim turbodizelskim (77 KM/57 kW) motorjem.

Nova kia rio bo pri nas naprodaj od marca dalje, stala pa bo približno 400 evrov več kot doslej, se pravi, da bo začetna cena okrog 11.500 evrov. In da, prepričani smo, da bo zaradi tega avtomobila besedo rio z avtomobilom zdaj povezovalo še več ljudi.