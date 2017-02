Nacionalni svet za kulturo (NSK) je na včerajšnji seji obravnaval pereče probleme javne kulturne infrastrukture ter pretehtal nastajajočo novelo zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, tako imenovanega zakona o kulturnem evru. Ta naj bi namreč zagotovil sredstva za obnovo ključnih objektov, potrebnih konkretnejših sanacij in investicij, a bo morda spet, kot že v preteklosti, seznam neuresničljivih želja, saj sredstva za obnove in prenove dotrajanih in pogosto slabo vzdrževanih objektov zadnje desetletje le upadajo.

Nestvarne in nasedle želje Zainteresirani upravitelji in občine so v preteklosti zakon o kulturnem evru razumeli tako, da morajo svoje objekte, ki jih je treba obnoviti, predvsem spraviti v zakon ne glede na to, ali je za njihovo željo po obnovi res stal realističen investicijski načrt. Predsednik odbora za kulturo v državnem zboru Dragan Matić je opozoril na probleme, ki so se pokazali pri izvajanju zakona v preteklosti. Vse prevečkrat namreč objekti, če so že dočakali obnovo (večji del je sploh ni), kasneje niso zaživeli in v njih po obnovi niso izvajali vsebin, ki bi vsaj deloma prinašale prihodek, s čimer so zajetne naložbe pravzaprav nasedle. Projekti zato potrebujejo resne finančne načrte, ki segajo onkraj pridobitvanja državnih in evropskih sredstev. Matić je predlagal, da se država z zakonom zaveže k investicijam v izključno dobro pripravljene projekte, ki imajo zaprte finančne konstrukcije, dobro umeščene vsebine in resne vlagatelje. Verjame v model javno-zasebnih partnerstev namesto zgolj javnih. Del načrtovanih investicij dediščinskih objektov bi bilo treba osmisliti znotraj strategije kulturnega turizma, za katerega Matić verjame, da bo v bodoče rastoča panoga. Zakon po njegovem ne bo zadostoval, če problema ne bodo ustrezno razumele lokalne oblasti in če ne bo imel podpore ministrstva za finance.