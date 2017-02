Te dni bo izšla februarska številka mehiške izdaje Vanity Fair. Na njeni naslovnici bo Melania Trump, v beli obleki, sedeča za mizo, pred njo pa bo skleda bisernih špagetov, ki jih bo prva ameriška dama navijala na vilice. Naslovnica je že pred objavo v Mehiki naletela na veliko ogorčenje, kar niti ni nenavadno. V času, ko je njen mož odredil gradnjo zidu na mehiško-ameriški meji in je mehiški predsednik Enrique Pena Nieto zaradi tega odpovedal obisk v Washingtonu, se je Mehičanom zdelo arogantno razkazovanje bogastva kaplja čez rob.

Toda naslovnica mehiškega Vanity Faira ni politična izjava Melanie Trump, temveč uredniška odločitev revije. Fotografije, ki jih je posnel fotograf Douglas Friedman, so nastale aprila 2016 za britansko revijo GQ, prav tisto revijo, za katero se je leta 2000 Melania fotografirala gola v Trumpovem zasebnem letalu. Lastniki GQ in Vanity Faira (in za nameček še Vogua) pa so isti – založniška hiša Conde Nast in odločili so se, da fotografije objavijo še enkrat, tokrat bolj provokativno.

Gibanje za osvoboditev Melanie A če se že pojavlja na naslovnicah slavnih revij, se – odkar je njen mož zaprisegel kot ameriški predsednik – Melania Trump v ZDA skoraj ne pojavlja v javnosti. Paparaci so jo pred dnevi v spremstvu sina in varnostnikov ujeli na Manhattnu, in to je bilo tudi vse, kar so Američani v zadnjih slabih dveh tednih imeli od prve dame. So si pa dali duška pri seciranju odnosa, ki sta ga prva zakonca pokazala na dan zaprisege. Od tega, da Donald Trump ob prihodu v Belo hišo Melanii ni odprl vrat avtomobila in je ni predstavil zakoncema Obama, temveč jo je pustil tam nekje zadaj. Do tega, kaj ji je rekel na odru za zaprisego, da je njen nasmeh v hipu zamrl. Na ta račun so nastale številne šale, recimo, da ji je dejal, naj se lepo obnaša, sicer jo bo deportiral. Že legendarna pa je postala hladnost njunega prvega plesa, saj so celo strokovnjaki za govorico telesa razpravljali o tem, da med njima ni bilo pristnosti, prva dama pa se je smehljala prisiljeno. Razen ko je zaplesala z vojakom Josejem Medino, po rodu iz Portorika, in je bila prisrčna in sproščena. Mehiški časopisi so nemudoma zapisali, da Melanio lahko osreči le južnoameriški moški. Njena melanholija na dan zaprisege je celo sprožila gibanje na družbenih medijih za osvoboditev Melanie #FreeMelania. Ugledna revija New Yorker že od lanskega leta objavlja fiktivni Melanijin dnevnik, kjer opisujejo namišljeno notranje življenje prve dame. »Zaprisega zame ni bila lahka. Predstavljala sem si, da je Donald precej starejši nepremičninski agent, ki mi v Washingtonu pomaga iskati stanovanje. Ko sva hodila na paradi, sem ga skušala zamotiti, da ne bi opazil praznih tribun. Glej, koliko dreves je, sem mu rekla,« je le delček iz sicer precej sarkastičnega dnevnika.