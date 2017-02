Drew Barrymore se vrača kot kanibalka

Igralka Drew Barrymore je v igralskem svetu od otroštva. Svojo kariero je začela stara enajst mesecev, pri petih letih je bila že velika zvezda, ko je igrala v filmu E. T. – Vesoljček. Najstniška leta je preživela na klinikah za odvajanje od alkohola in drog, se nato odselila od staršev in živela normalno, prav nič zvezdniško življenje ter se bolj posvetila svojemu delu. Sedaj, v štiridesetih letih, trdi, da prav nič ne pogreša zvezdništva, zabav in slave. Dobro ji je delo tudi to, da nekaj let ni snemala. Kar ne pomeni, da ni delala. Napisala je knjigo Wildflower, ki je postala uspešnica, ter zgradila majhen podjetniški imperij od vinske kleti do produkcijske hiše in kozmetične linije, kar ji je prineslo zavidljivo premoženje.