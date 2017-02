Tam namreč nadaljevanka o življenju in delu leta 2013 umrlega El Comandanteja – tako je tudi naslov serije – ni naletela na dober odziv. Predvsem zato, ker je sedaj Venezuela v veliki krizi, za kar pa ne krivijo nekdanjega predsednika, ki je ob prihodu na oblast revolucionarno dejal, da bo v državi kapitalizem spremenil v socializem. Zato se jim zdita njegov lik in delo nedotakljiva, nadaljevanka pa preveč kritična. Nadaljevanko so snemali v Kolumbiji, tudi Chaveza igra kolumbijski igralec Andres Parra. Venezuelce prav tako moti izbor glavnega igralca, saj je ta pred tem igral narkošefa Pabla Escobarja. To naj bi bila zarota, s katero želijo očrniti nekdanjega predsednika, so prepričani venezuelski politiki. Sedanji predsednik Nicolas Maduro je nadaljevanko označil za »imperialistične smeti«, Chavezova nekdanja žena pa je celo zagrozila s tožbo producentov. Njegov brat, sedanji kulturni minister, je napovedal, da bodo Venezuelci sami posneli nadaljevanko o svojem ljubljenem predsedniku, ki bo prikazovala resničnega Chaveza. Sedanje nadaljevanke pa v Venezueli ne bodo predvajali.

Chavez v očeh Venezuelcev velja za karizmatičnega vodjo, ki je še kako dobro znal v svoj prid izrabiti televizijo, saj je imel celo svojo oddajo.