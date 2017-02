Serijski zmagovalec minule zime in trikratni dobitnik malega kristalnega globusa v poletih Peter Prevc je na prenovljeni letalnici v Oberstdorfu razprl krila in z razdaljo 221,5 metra prepričljivo osvojil kvalifikacije pred sobotno tekmo z začetkom ob 16. uri, na katero se je uvrstila šesterica slovenskih skakalcev. V Oberstdorfu bo jutri ob 15. uri še ena tekma.

Tekmovalci so se na Bavarsko podali z mešanimi občutki, saj niso natančno vedeli, kaj jim bo prinesel izziv na spremenjeni letalnici Heinija Klopferja. To je bil poseben dan tudi za najboljšega slovenskega tekmovalca te sezone Domna Prevca, ki je na popoldanskem treningu prvič v karieri preizkusil moč letalnice. Še vedno mladoletni Prevc, ki bo 18. rojstni dan praznoval 4. junija letos, je že v uvodnem poskusu poletel 205 metrov. Na drugem treningu je bil še daljši in z 221 metri povsem zadovoljil okus selektorja Gorana Janusa, ki štirikratnega zmagovalca tekem za svetovni pokal v tej zimi ni prijavil za kvalifikacije, da ga ne bi preveč iztrošil. Na treningu je prvi slovenski izid sicer postavil Anže Semenič (221,5 m), ki je postal osmoljenec kvalifikacij, na katerih je skočil štirideset metrov manj in bil kasneje diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

V konkurenci štiridesetih kvalifikantov so se med vodilno deseterico uvrstili trije slovenski orli, kar je odličen obet pred sobotno tekmo. Zmagovalec Peter Prevc je v Oberstdorfu spomnil na minulo šampionsko zimo, ko je serijsko zmagoval. Za popolno povrnitev občutkov še vedno čaka na popoln konec tedna, saj se mu je po vrnitvi v skakalno karavano po krajši odsotnosti vselej zataknilo vsaj pri enem skoku. Jurij Tepeš je z 205 metri postavil peti izid kvalifikacij, Jernej Damjan pa je bil z dvema metroma krajšim poletom deveti. Slabše sta se odrezala Anže Lanišek (20. mesto in 182 metrov) ter Cene Prevc, ki še nikdar v karieri ni preskočil meje 200 metrov. V Oberstdorfu je skočil 179,5 metra in osvojil 27. mesto, navijači v izteku letalnice pa so v kvalifikacijah spremljali razmeroma kratke daljave, saj je bilo poletov prek 200 metrov zaradi nizkega zaletišča le sedemnajst.

Strokovni kader slovenske reprezentance je bil zadovoljen z opravljenim v kvalifikacijah. Jani Grilc, pomočnik selektorja Gorana Janusa, je pristavil, da je bilo petkovo popoldne v Oberstdorfu uspešno v celoti. »Pred odhodom na Bavarsko je bil uganka predvsem Domen Prevc, ki se še nikdar ni preizkusil na tako veliki napravi. Na obeh treningih je prikazal zelo dobre polete. Bil je sproščen in ni divjal. S tehničnega vidika je bil brezhiben,« je komentiral Jani Grilc, ki je bil še posebej navdušen nad predstavo Petra Prevca v kvalifikacijah. »Moram ga pohvaliti za odličen polet, s katerim je premagal konkurenco. Pri Tepešu je sicer še nekaj rezerv, zato pričakujemo, da bo na tekmi popravil nekaj malenkosti. Škoda za diskvalifikacijo Semeniča, ki je imel v razkoraku za centimeter prevelik dres. Očitno se na meritvah ni dobro postavil,« je komentiral Grilc in dodal, da se tako skakalci kot trenerji prijetno počutijo na prenovljenem Oberstdorfu.

Smučarke skakalke se bodo v soboto in nedeljo merile za točke svetovnega pokala v sosednjem Hinzenbachu v Avstriji. Kvalifikacij pred sobotno tekmo z začetkom ob 13. uri sploh niso izvedli, saj je prijavljenih le štirideset tekmovalk. Slovenske barve bodo zastopale Maja Vtič, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Eva Logar. Tekmi v Hinzenbachu bosta zadnji preizkušnji pred selitvijo karavane na Ljubno ob Savinji, kjer bodo skakalke tekmovalke čez teden dni.