Politika, ki se trudi davkoplačevalcem dokazovati, kako učinkovito porablja njihov denar, vse bolj vpeljuje tako imenovano transparentnost – kar naj bi dokazovalo nesporno zvezo med vloženimi sredstvi in rezultati.

Pri znanosti so predvsem politiki kot kriterij izbrali število znanstvenih objav. Birokrati, ki usmerjajo javna sredstva za znanstveno dejavnost, zato pridno seštevajo številske indikatorje znanstvenih objav, kot sta na primer indeks citacij (SCI) ali faktor vpliva (IF), in na podlagi tako ali drugače izvedenih vsot določajo prejemnike denarja za znanost. Zato se je v znanstvenih institucijah po vsem svetu uveljavilo načelo »objavljaj ali propadi« (publish or perish), saj je financiranje znanstvenih ekip bolj odvisno od publikacij kot od dejanske pomembnosti odkritij.

»V današnjem akademskem sistemu ne bi veljal za dovolj produktivnega,« je povedal Peter Higgs, ki je leta 2014 dobil Nobelovo nagrado za fiziko.[1] Da bi izpolnili pričakovanja, morajo raziskovalci objaviti ne le povsem irelevantne članke, ampak včasih tudi premalo premišljene. Število zavrnjenih člankov narašča hitreje kot obseg predloženih. [2, 3]

Če se preveč mudi…

Leta 1989 sta kemika Martin Fleischmann in Stanley Pons v poskusu elektrolize težke vode s paladijevimi elektrodami izmerila, da je sklop oddajal nekaj več toplote, kot je bilo pričakovati, in nevtrone; med plini, ki so pihali iz naprave, sta zaznala tudi tricij in helij. Sklep se je zdel očiten: v napravi so se zlivala jedra vodika, Fleischmann in Pons sta torej odkrila nič manj kot hladno fuzijo! Mediji so domnevno odkritje razbobnali v senzacionalističnem slogu in navajali še veliko več, kot sta trdila Fleischmann in Pons. Nič ni bilo res, poznejši poskusi so pojasnili razloge za neobičajne rezultate v okviru že znanih procesov.[4]

Ponsov in Fleischmannov nesrečni poskus je porodil vrsto teorij zarote, češ da sta znanstvenika zares odkrila hladno fuzijo, a so ju ameriška vlada ali naftne družbe prisilile, da dejstva prikrijeta. In seveda, pojavilo se je mnoštvo »podjetnikov«, ki so za primerno plačilo ponujali hladno fuzijo – italijanski »znanstvenik« Andrea Rossi je svojo celo uspešno prodal. [5]

Drugega decembra 2010 je NASA sklicala tiskovno konferenco, na kateri so objavili, da so v jezeru Mono v Kaliforniji našli bakterijo, ki v svoj genski zapis namesto fosforja vgrajuje arzen. [6] Če bi bilo res, bi bila to edina tovrstna oblika življenja na Zemlji. Mediji so objavo razkričali kot odkritje nezemeljskega življenja. Seveda ni bilo res – znanstvenikom se je pač malo preveč mudilo z objavo: v jezeru Mono, katerega voda vsebuje veliko arzena, sicer živi več kot 50 vrst bakterij, ki so odporne na ta za večino življenja strupen element, torej se arzen pojavlja v njihovih celicah; a nikoli v genskem zapisu.

Enajstega februarja 2016 so iz laboratorija LIGO (Caltech) sporočili, da so zaznali gravitacijske valove. [7] Kljub medijskemu senzacionalizmu so se fiziki odzvali dokaj zadržano: [8, 9, 10] leta 2014 objavljena trditev z univerze Harvard, da so zaznali gravitacijske valove kot odmev velikega poka, se je namreč izkazala za neutemeljeno. [11]

A to so bile samo nenamerne pomote zaradi hitenja z objavo. »Korenina vsega zla je namreč pohlep po denarju.« (1 Tim 6, 10)

Že leta 2005 je John Ioannidis šokiral znanstveno srenjo s trditvijo, da je večina objavljenih raziskovalnih rezultatov napačnih. [12] Ioannidis je svojo kritiko namenil predvsem medicini, a njegova analiza je bolj splošna in pravzaprav velja za vse znanosti. Ioannidis ugotavlja, da akademsko okolje, ki financiranje pogojuje z objavami, spodbuja raziskave z relativno majhnimi vzorci, ker te zahtevajo manj časa in tako hitreje privedejo do objave. A meritve na majhnem vzorcu bolj verjetno dajejo rezultate, ki niso značilni za temo raziskave. Kar raziskovalcu omogoča, da rezultate interpretira s prilagojenimi statističnimi metodami, z naknadnimi redefinicijami, v skladu z rezultatom, ki ga pričakuje (ki je vreden objave) – to pa pomeni, da je rezultat v veliki meri odvisen od pristranskosti, osebnih interesov in ambicij ter vsakovrstnih finančnih spodbud.

In če to ni dovolj za odmevno objavo, nekateri meritve celo ponaredijo. V raziskavi Daniele Fanelli iz leta 2009[13] je 1,97 odstotka anketiranih raziskovalcev priznalo, da so za objavo članka v svoji karieri vsaj enkrat ponaredili ali spremenili rezultate meritev, 33,7 odstotka pa jih je priznalo druge znanstveno nesprejemljive prijeme; 14,12 odstotka jih je trdilo, da poznajo primere ponaredbe meritev pri kolegih, kar 72 odstotkov pa je drugim pripisalo znanstveno neprimerne posege. Prva številka – 1,97 odstotka priznanih ponaredb – niti ni visoka, a pomislimo: če bi izvedeli, da se je v tovarni brezalkoholnih pijač v samo eni steklenici znašel strup – ali bi še kupili to pijačo, ne glede na skrajno majhno verjetnost, da bomo naleteli prav na steklenico z zastrupljeno pijačo?