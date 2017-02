Plastičnih sveč ne maram, jih ne kupujem za grobove, kljub siceršnjim pomislekom sem se tokrat odločno podala v nakup. Prižgali smo jih, na list napisali R.I.P. človekove pravice in jih postavili pred vhod parlamenta. Varnostniki so nas pričakovali. Očitno spremljajo twitter, kjer je eden od naših napisal, da bo prižgal svečko za človekove pravice. Ni grozil, ni hujskal, samo povedal je, kdaj in kje bo to storil. »Saj veste, da jih bomo umaknili? Dogodka niste prijavili.« Ne, prižiganja sveč nismo nikomur prijavili. Ker je twitter prostor, kje so ljudje glasni, jezni in nastrojeni (vse to v tišini in večinoma v toplem domu in službi), smo predvidevali, da nas bo več kot šest. Na proteste za isto stvar pred dnevi nisem mogla. Doma sem z vročino in prehladom lovila rekordno število detlajnov.

Istočasno je potekal sprejem rokometašev pred mestno hišo. Bila je gneča. Malo smo bili jezni, čeprav rokometašem privoščimo. Nenavadno bi bilo, če bi jih bilo tam šest in gneča pred parlamentom, smo modro ugotovili in šli na čaj. Če bi se z Veselinom Vujovićem, najbolj priljubljenim tujcem te dni, dogovorili, da prinese svečo… Ali pa s turisti, ki jih je vse več in jih imamo radi, ker puščajo lepe vsote v deželi in glavnem mestu… So tujci in tujci, ki jih imamo radi. Za Slovence se ve, da bodo ne glede na krizo in nezadovoljstvo še vedno množično hodili na športne prireditve, jokali ob sprejemu domačih rekorderjev in jih hitro pozabili, ko ne bodo več zmagovali. Potem gredo na volitve, obkrožijo nove, neznane, nepreverjene in sveže obraze. Še vedno zgledno število glasov dobijo tisti, ki zelo radi izrekajo besedo Slovenija, na vse tujce gledajo zviška, ker so nerazviti in jim po glavi hodijo samo bombe. Ti izvoljeni predstavniki ljudstva ne znajo uporabljati rodilnika, vezniki pa letijo ven iz njihovih skromnih stavkov kot petarde. Glasno in boleče. Ob izvolitvi jim ni treba dodati dokumenta, da niso v sodnem postopku ali obsojeni. V službi se ne štempljajo. Nimajo norme, koliko morajo narediti, napisati, povedati. Dovolj je, da so izvoljeni.

Naslednji dan smo svetnikom v državni svet poslali e-pošto, da naj, lepo prosim, izglasujejo veto na novelo zakona o tujcih. Eden od njih se je na twitterju pritožil, da je dobil veliko pisem z isto vsebino in različnimi podpisi. Dodal, da ne mara kopi-pejst pisem. Spoštovani svetniki, jaz pa ne maram kopi-pejst poslancev in svetnikov. Morda sveče in množično e-pismo nista bog-vedi-kaj, toda tisto malo, najmanj pravzaprav, smo naredili. Nič se ne bo spremenilo, tiho pa tudi ne bomo. Vseskozi nas politiki malo najedajo, tako kot človekove pravice. Malo po malo pa »ne bo nikogar, ki bi me branil, ko bodo prišli pome«, proces se dogaja.

O pereči temi, beguncih in sporni novela zakona o tujcih, se oglašajo kompetentni, bil je tudi protest. Berem, spremljam, se učim. Vse skupaj razumem kot nesramno teptanje osnovnih človekovih pravic. Ne želim si, da se to zgodi meni, zato tega ne bom počela drugim. Zelo množično in radi spremljamo prve Trumpove predsedniške korake in se zgražamo. Ampak v ZDA so vsi na nogah. Protestirajo, izjavljajo, pišejo pisma. Mi, v Sloveniji, smo pa v glavnem tiho. Sem spregledala pisma protestov z univerz, iz kulturnih institucij? Eno je prišlo do mene. Toda splošen vtis je, da se nas ne tiče. Peščica se ukvarja s temo, opozarjajo na posledice in sankcije. Toda več je poročanj o nečem povsem normalnem. Izredno stanje je, ker je pozimi mrzlo in ledeno. Vtis je, da smo v skupnem seštevku bolj jezni na komunalce, ker niso posolili cest, kot na poslance in svetnike.

Na seji v državnem zboru so, ko so se ure in ure verbalno klali in potem sprejeli novelo zakona o tujcih, menda kar 303-krat uporabili besedo človek. Še vedno ne vem, kaj vesta predsednik vlade in ministrica za notranje zadeve, česar mi ne vemo. Se bliža na desettisoče beguncev? Prihajajo tiho in v temi? Koliko jih mora priti, da zapremo meje? Morajo biti vsi na kupu ali razpršeni? Leta 2015 so bili bolni oskrbljeni, družina jih je čakala, prostovoljci pa smo skrbeli za njih. Zdaj bi družino ločili in zdrave poslali čez mejo? Obstajajo deklaracije, ki pravijo, da družin ne smemo ločevati. Val beguncev 2015 ni sprožil zaprtja mej, takrat ni bilo izrednega stanja. Večina ljudi jih ni videla od blizu, država ni kolapsirala. Česa ne vem? Čemu strašenje? Ali pa zgolj snujejo v ozadju neke male uredbe, rišejo nove tabele, jim rečejo reforma in s strašenjem s tujci prikrivajo nekaj drugega?

Gre res zgolj za neko anketo, ki pravi, da večina ne mara tujcev in da se jim je vlada prilagodila, ker bodo prej ko slej volitve? Sestavljanje nove koalicije, da ohranijo službo? »Pred več kot desetimi leti smo v podobni situaciji na srečanju varuhi s skoraj vsega sveta sklenili: ko se zaradi namišljene varnosti odpoveš svobodi in človekovim pravicam, se odpoveš tudi varnosti,« je na maratonski in sramotni seji povedal Matjaž Hanžek.