Cerkvenim oblastem ni bila pogodu že njena politična angažiranost z glasnim odobravanjem katalonske neodvisnosti in tudi ne njena posebna kuharska oddaja na španski televiziji, ki jo je naredila izjemno popularno. Minulo nedeljo pa je z nastopom na zasebni televiziji Cuatro v pogovorni oddaji, osredotočeni na ljubezenska vprašanja, do te mere vznemirila trdne katolike v državi, da so ji začeli groziti kar s smrtjo. In kaj je zagrešila 52-letna sestra Lucia? Dejala je, da je bila po njenem mnenju Marija zaljubljena v Jožefa in da je par, ki je skrbel za božjega sina, verjetno imel normalno spolno življenje. Razglabljala je tudi, da ima cerkev slabo opredeljen odnos do seksualnosti, ki je sicer ne jemlje za tabu, jo pa ima za umazano in jo pometa pod preprogo. »Gre za zanikanje nečesa, kar je po mojem prepričanju blagoslov,« je na televiziji povedala popularna nuna, ki je s svojimi komentarji na facebooku pritegnila že več kot 180.000 sledilcev. Cerkvene oblasti so se na pregrešne nunine misli takoj odzvale. Lucío Caram in vernike so opozorile, da je devištvo Jezusove matere dogma, ki jo je razglasil drugi carigrajski koncil, ter dodale, da dvomi o tem vernike begajo. Nuna je po cerkvenem opozorilu sama poskušala dodatno pojasniti svoja razmišljanja, zato je v posebni izjavi zapisala, da je želela v oddaji povedati le to, da je normalen zakonski odnos Marije in Jožefa ne bi presenetil. Opravičila se je vsem, ki so se zaradi njenih besed čutili prizadeti, in poudarila, da so bile predvsem zlonamerno interpretirane, saj njena privrženost cerkvi, veri in Jezusu ni vprašljiva, tako kot tudi spolnost ni nekaj umazanega, ampak je zanjo blagoslov za poročene pare.