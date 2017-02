Denimo ob prehodih iz enega v drugo leto, ko še živijo proslavljanja na delovnem mestu. A teh je tudi v Makedonije vse manj, saj je tudi Balkan sledil razvitemu svetu in prekinil s prakso, da se nekje pri roki najde šilce žganice za priložnostno slavje. Na ginekološki kliniki v Štipu se tradiciji vendarle še niso odrekli. Za pravoslavno novo leto so zdravniki in sestre za »kratek čas odložili delo« in ob bogato obloženi mizi, na kateri ni manjkalo vina in žganja, potegnili črto pod pravkar minulim. Ter naredili napako, ko so slike z zabave objavili na svojih družbenih omrežjih. Tako so vznemirili vodstvo bolnišnice, finančna direktorica Elizabeta Paparova pa jim je izstavila račun v višini 30 odstotkov njihove mesečne plače. No, ne celotnemu osebju ginekološke klinike, ampak za zdaj tistim, ki so se znašli na slikah, in tudi ne zaradi kršenja delovnih obveznosti ali alkohola, kot ste najbrž pomislili, ampak zaradi kolačev, s katerimi so se ginekologi in njihove medicinske sestre sladkali. Oblikovani v vagino so bili že sami po sebi sporni za Paparovo, pripis k slikam na facebooku pa je izbil sodu dno. V njem se je namreč eden od žurerjev v imenu kolektiva »zahvalili za lepe mafine, ki so maskota našega ginekološkega oddelka« in dodal, da se jim je kljub napornemu delu uspelo zbrati na proslavitvi prehoda v novo leto. Kazni zaradi sladkih vagin je blagoslovila tudi disciplinska komisija, tako da so ginekološkemu oddelku štipske bolnišnice dodobra zagrenile že njegov januar.