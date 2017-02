Osemindvajsetletni Steven Murray ima že pisano kriminalno preteklost, 71-letni oče Rene pa je bil znan po tem, da je poskušal obsojence spravljati na pravo pot, in se pri tem ni oziral na opozorila, da se sam izpostavlja nevarnosti. Tako je spoznal tudi Murraya. Slednji ga je po prihodu iz zapora po navedbah preiskovalcev nagovoril, naj mu pomaga priti v stik z otrokoma pri nekdanji partnerici v Aikenu v Južni Karolini. Kaj se je po neuspelem obisku pri njej dogajalo, ni povsem jasno. Murray je ob aretaciji priznal, da se je razjezil, streljal na Roberta in njegovo truplo kasneje odvrgel, pri čemer je zmedeno navedel nekaj lokacij. Na eni od njih so nesrečnega duhovnika tudi našli, njegov morilec pa je po prvem obžalovanju na sodišču spremenil izjavo in zanikal krivdo z izgovarjanjem na duševno zmedenost. Tožilstvo je ocenilo, da je zagrešil posebej sprevrženo zločinsko dejanje, in zanj zahteva smrtno kazen. Pri tem se je zdaj skupaj s sodiščem znašlo v nenavadnem škripcu. Med zapuščino ubitega duhovnika so namreč našli notarsko overovljeno listino, v kateri tako rekoč z one strani groba poziva pravosodne oblasti, naj njegovega morilca ne obsodijo na smrt. Oče Rene se je namreč dolga leta zavzemal za ukinitev smrtne kazni in že pred 22 leti podpisal »Deklaracijo za življenje« ter v njej zapisal zahtevo, »da oseba, ki bo razglašena za moj umor, v nobenem primeru ne bo izpostavljena nevarnosti obsodbe na smrt«. Za to, da se spoštuje njegova želja, se je zdaj zavzel tudi Wilton Gregory, nadškof iz glavnega mesta Georgie Atlante, in se tudi udeležil shoda pred sodiščem v Augusti, kjer poteka sojenje. Zborovalci so predložili tudi peticijo s podpisi 7500 faranov iz St. Augustina, z zahtevo, da se želja njihovega duhovnika spoštuje, vendar je tedaj tožilka Ashley Wright še vztrajala pri najhujši kazni, ker »ne sodijo javno mnenje ali čustva«. Če bo sodišče smrtno kazen izreklo, se bo s posmrtno prošnjo očeta Reneja soočil guverner Georgie, saj se v tem primeru nanj obrača s prošnjo za milost za svojega morilca.