Gre za dekleta in žene, ki so v zgodovini veliko prispevale k sodobni kulinariki. Med legendarne kuharice in mnoge že pokojne so uvrstili tudi nekaj takšnih, ki v resničnostnih spektaklih in v kuharskih oddajah bolj kažejo svoje obline kot svoje kuharske sposobnosti. Naša redakcija ima več zaupanja v lestvice in razvrstitve, ki jih v okviru izbora 50 World Best Restaurants ponuja angleška revija Restaurant. Ta je kot predigro za slavnostne aprilske razglasitve najboljših restavracij v Melbournu razglasila najboljšo kuharico na svetu za leto 2017. Podobno imamo veliko zaupanja v Michelinove vodiče, ki restavracijam in gostilnam podeljujejo eno, dve ali tri zvezdice, razmeroma pomembne so ocene italijanskega časopisa l'Espresso, ki deluje na področju Italije, hrvaške Istre in naše Primorske, malo manj pa zaupamo vodiču Gault Millau, ki prek Avstrije poskuša pokriti svoje interesno območje, vštevši Slovenijo, Hrvaško in del Italije. Naštete medije smo preverili in našli devet svetovnih kuharic, ki lahko konkurirajo mojstrici Ani Roš iz Kobarida. Pojasnilo: ob imenu in priimku je ime restavracije ter kraja, kjer kuharico najlažje najdete.

Ana Roš Hiša Franko, Kobarid Ano Roš so letos razglasili za najboljšo kuharico na svetu, je pa že nekaj časa ena najboljših kuharic v Sloveniji oziroma na ozemlju, kjer ob slovenskih gostijo tudi avstrijske in italijanske goste. Roševa je z nastopi v tujini dobila mednarodno prepoznavnost in nagrado, katere vrednost je nemogoče realno oceniti. Sicer pa se Roševa, hčerka novinarke in zdravnika (rojena 31. 12. 1972 v Šempetru pri Novi Gorici), ni rodila v ravno kuharski družini. Otroštvo je preživljala v Tolminu, bila je državna smučarska reprezentantka in plesalka, a je pri devetnajstih šport opustila in se vpisala na italijansko diplomatsko šolo v Gorici. In potem je srečala Valterja Kramarja, ki vodi Hišo Franko. Ano Roš je učila kuhati Kramarjeva mama, po nekaterih virih pa naj bi bil eden od njenih vzornikov tudi Matej Tomažič, ki je pustil pomemben pečat v slovenski gostilni na italijanski strani Brd La Subida, zdaj pa ima gostilno Majerija v Vipavski dolini. Za Anine oboževalce še dve informaciji. Hiša Franko odpira vrata aprila, priporočljive so rezervacije, cena najdaljšega, zelo posebnega menija je bila decembra 90 evrov na osebo.

Elena Arzak Arzak Restaurante, San Sebastian Arzakova je kuharica četrte generacije v San Sebastianu v Baskiji, v restavraciji iz leta 1897. Rojena je leta 1969, pri enajstih letih je začela pomagati v kuhinji kot prva iz četrte generacije Arzakov. Potem so jo poslali na prestižna šolanja. Recimo na hotelsko šolo v Luzern, izpopolnjevala se je v mnogih restavracijah, tudi v Le Louis XV, v Monte Carlu, pri Alainu Ducassu in v elBulliju. Leta 2012 so jo razglasili za najboljšo kuharico na svetu. Arzak Restaurante ima tri Michelinove zvezdice in menije čez 200 evrov na osebo.

May Chow Little Bao, Hongkong Najboljša azijska kuharica je 32-letna Kitajka, ki se je rodila v Torontu, študirala v Bostonu in se potem preselila v Hongkong, kjer je odprla restavracijo s hitro prehrano, ki je ponujala fuzijo ameriške in kitajske hrane. Bao Burger, kot je imenovala svojo pogruntavščino, se je presenetljivo dobro prijela, tudi zaradi tega, ker se je odločila izbirati najboljše naravne sestavine. May Chow, zagrizena borka za pravice istospolnih na Kitajskem, je iz svoje ideje že razvila verigo lokalov, ki veliko bolj spominjajo na alter kafiče kot na restavracije.

Carme Ruscalleda Sant Pau, Barcelona Jedi, ki jih pripravlja 65-letna katalonska kuharica, bolj kot na hrano spominjajo na abstraktno geometrijo Mondriana, Miroja ali Kandinskega, a 14 jedi mednarodnih imen in še osem majhnih sladic prepriča vsak okus. Cena? Okoli 200 evrov. Restavracija zraven Barcelone, ki sta jo z možem odprla leta 1988, ima tri Michelinove zvezdice, Ruscalleda pa ima še en lokal v Tokiu, ki ima dve zvezdici in zato velja za edino kuharico na svetu, ki ima pet Michelinovih zvezdic. Veliko za žensko, ki se je rodila v kmečki družini in že kot otrok rada kuhala. Dominique Crenn Atelier Crenn, San Francisco Leta 2016 so pri reviji Restaurant za najboljšo kuharico sveta razglasili Dominique Crenn. V San Franciscu njen osnovni meni lahko pomalicate za 315 dolarjev. Crennova se je rodila v Versáillesu in živela v bogati družini, ki je poveličevala dobro hrano, potem pa je kuhala po vsem svetu in največ dosegla v ZDA, kjer ima njena po ekoloških načelih zastavljena restavracija Atelier Crenn dve Michelinovi zvezdici. Podobno kot Ana Roš je lani nastopila v oddaji Chef's Table na Netflixu.

Nadia Santini Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio Ena najboljših restavracij v Italiji je med Milanom in Mantovo. V njej kuha najboljša kuharica na svetu 2013, ki se je skrivnosti kuhinje naučila od babice. Namesto verige restavracij imajo Santinijevi zgolj »ribiča«, v katerem so najbolj znana jed veliki tortelini, polnjeni z bučkami, amaretom, parmezanom in mostardo. Restavracija s hotelom, ki prisega na tradicijo, ima tri Michelinove zvezdice od leta 1996, Santinijeva jo vodi skupaj z možem, lastnikom, ki pa ne želi delati v kuhinji, ampak uživa na recepciji.

Lidia Bastianich Del Posto, New York Devetinšestdesetletna italijanska kuharska mojstrica iz Pulja je žrtev komunizma. Kot otrok je morala iz Istre, najprej z družino v Italijo in potem čez lužo. V ZDA ji je uspelo kot veliki kuharici. Pa ne govorimo samo o številnih restavracijah, knjigah in TV-oddajah. Lidia Bastianich je ena najpomembnejših kuharskih medijskih osebnosti na svetu. Konec koncev je solastnica mega trgovine Eataly v New Yorku. Bliže lahko jeste v njeni (in sinovi) restavraciji Orsone v Čedadu. Degustacija sredi vinogradov, ob njenem osebnem zeliščnem vrtu, vas bo stala 80 evrov.

Helena Rizzo Mani, Sao Paulo Osemintridesetletna brazilska kuharica se je trudila kot arhitektka, pa ji ni šlo, zato se je s pomočjo prijateljice, ene najpomembnejših manekenk sveta Fernande Lima, zavihtela na modne piste. In potem se je leta 1997 tudi tega naveličala ter se poskusila kot kuharica. Uspeh ni izostal, svoj talent je brusila pri najboljših kuharjih v Evropi in po vrnitvi leta 2006 je z možem in Limo odprla restavracijo Mani. Leta 2014 so Heleno Rizzo razglasili za najboljšo kuharico na svetu, njena restavracija pa je bila leta 2016 na 51. mestu. Bo Songvisava Bo.lan, Bangkok Šestintridesetletna tajska kuharica se je izpopolnjevala v Angliji, zdaj pa ima z možem že osem let odprto restavracijo v domovini. V Bo.lanu boste dobili poudarjeno lokalno hrano, ki ni prilagojena okusu evropskih turistov. Bo je bila razglašena za najboljšo kuharico Azije leta 2013, ko je s svojimi jedmi nastopila v prestižnem Hangarju 7 in odgovarjala na vprašanja Dnevnikovega novinarja o razliki med zahodno in tajsko kuhinjo. »Tajska kuhinja je veliko zahtevnejša, napornejša in uporablja ogromno različnih sestavin,« je povedala.