Družba Snap, matična družba aplikacije Snapchat, namerava na borzi zbrati tri milijarde dolarjev s ponudbo, ki bo družbo le pet let po izidu aplikacije ovrednotila na več kot 20 milijard dolarjev. To bo največja prva javna prodaja delnic v zadnjih dveh letih, in največja za ameriško tehnološko podjetje po Facebooku leta 2012. Aplikacija Snapchat, ki uporabnikom omogoča pošiljati izginjajoča sporočila, slike in videoposnetke, ima že 158 milijonov dnevno aktivnih uporabnikov, ki pošljejo 2,5 milijarde »snapov« na dan.

Finančni podatki niso rožnati Družba, ki je znana po veliki skrivnostnosti, je tako morala prvič razkriti podatke o uporabnikih in o finančnem stanju, ki pa trenutno niso prav rožnati. Prihodki so sicer iz 58,7 milijona dolarjev v letu 2015 skočili na 404,5 milijona, a se je izguba iz lanskih 372,9 milijona povečala na 514,6 milijona, Snap pa je opozoril, da morda nikoli ne bodo dosegli dobičkonosnosti. Poleg velike izgube pa investitorje skrbi tudi upočasnjevanje rasti. Aplikacija je namreč po eksplozivni rasti v 2015, v zadnje pol leta pridobila le 15 milijonov novih aktivnih uporabnikov. Z vseh koncev pa jo napada tudi Facebook, ki si je v zadnjem času od Snapchata milo rečeno izposodil veliko funkcij in jih vgradil v svoj Instagram. Facebook, ki je leta 2013 za Snapchat ponudil 3 milijarde dolarjev, a so njegovo ponudbo zavrnili, je po tudi najbolj ogrožen s strani Snapchata. Ta je namreč magnet predvsem za najstnike in mlade uporabnike med 18 in 24 letom starosti, ki so v zadnjem času na Facebookovi platformi vse bolj zdolgočaseni.