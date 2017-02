Do njega jih je pripeljal primer mladoletnika, ki je zaradi uživanja drog poiskal zdravniško pomoč in je drogo nabavil prav pri tem Belokranjcu, pri katerem so nato našli pet kilogramov konoplje, 1210 tablet z različnimi odtisi, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, opremo in pripomočke za gojenje halucinogenih gob in neznano praškasto snov.

Poleg tega pa še avtomatsko puško, pištolo, 129 nabojev in prepovedan pirotehnični izdelek. Moškega so aretirali, sodnik mu je odredil sodno pridržanje. Nato pa so na sled prišli še njegovemu 27-letnemu pomagaču, ki je pred policisti zbežal, a so ga ujeli med vožnjo z avtom, ko je iz njega metal pakete z drogo na koncu pa se zaletel v policijsko vozilo. Tudi pri njem doma so našli podobno robo in tudi on je v pridržanju.