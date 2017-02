Agencija za okolje opozarja na narasle reke

Do nedelje vremenoslovci omenjajo padavine, ponekod tudi močnejše nalive, zaradi katerih je Agencija RS za okolje izdala opozorilo: »V noči na petek bodo reka Vipava in ostale reke na jugozahodu ponovno pričele naraščati. Ob okrepitvi padavin in predvidenih nalivih v petek čez dan lahko reke in manjši vodotoki v jugozahodni in osrednji Sloveniji ponovno presežejo opozorilne pretoke in se razlijejo v manjšem obsegu.«