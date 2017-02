Kamerun in Egipt se bosta v finalu afriškega turnirja pomerila že tretjič in prvič po letu 2008. Kamerunci so si sicer finale zagotovili šele v drugem polčasu, potem ko jih je v vodstvo proti Gani v 72. minuti popeljal branilec praške Slavie Michael Ngadeu-Ngadju. Kljub naporom Gancev, da dosežejo izenačujoči gol, jim to ni uspelo, vsakršno upanje na morebiten podaljšek ali enajstmetrovke pa je nato v 93. minuti z drugim golom za Kamerun dokončno razblinil Christian Bassogog.

Ganci so turnir tako znova sklenili kot veliki osmoljenci. Kljub temu da so se v polfinale uvrstili na zadnjih šestih afriških prvenstvih, so naslov najboljšega na črni celini nazadnje osvojili že daljnega leta 1982.

V nedeljskem finalu, ki bo odigran ob 20. uri v gabonski prestolnici Libreville, bo Kamerun lovil svoj peti naslov afriškega prvaka, Egipt pa že osmega. Zadnji finalni obračun med tekmecema pred devetimi leti so sicer dobili Egipčani, ki so bili boljši z 1:0.