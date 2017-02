Napetosti v stranki so narasle po tem, ko je Milan Brglez nasprotoval sprejemu novele zakona o tujcih, za katero pa Miro Cerar stoji.

Podpredsednik SMC je prejšnji teden pred glasovanjem o popravku zakona dejal: »Glasoval bom proti kot državljan te države, pa tudi kot poslanec in kot predsednik državnega zbora, ker prvič, ne morem glasovati za zakon, za katerega menim, da krši ustavo in mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala Republika Slovenija. Drugič, ker se bojim, da ta zakon uzakonja kršitve temeljnih človekovih pravic, ki so določene v naši ustavi. In tretjič, ker se zavedam, da bo sprejetje tega zakona imelo nepopravljive zunanjepolitične in mednarodnopravne posledice za Slovenijo in njene interese v mednarodni skupnosti, Svetu Evrope in Evropski uniji.« Proti so glasovali še trije poslanci SMC - Mitja Horvat, Dragan Matić in Izidor Kamal Shaker.

Cerar je odstop zahteval že v začetku tedna, pred Brglezovim potovanjem v Vatikan. Sicer ni zahteval, naj Brglez odstopi z mesta predsednika DZ, pa tudi ne, naj izstopi iz stranke. A po neuradnih informacijah zaradi resnosti spora tega ni mogel spregledati. Informacij v javnosti je sicer zelo malo, saj v stranki ne želijo notranjih razgovorov deliti z mediji. Brglez s položaja še ni odstopil, tega pa domnevno tudi ne namerava storiti, saj ni kršil nikakršnega statuta stranke.

Svojo odločitev bo javnosti podal ob 15.30 uri.