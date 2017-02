Jabolko spora sega v leto 2008, ko je nekdanji politik in tedanji prvi mož Istrabenza Igor Bavčar svojemu dolgoletnemu prijatelju in nadzorniku koprske družbe Bojanu Korsiki posodil 400.000 evrov. Korsika je ta denar, kot je pred časom dejal tudi na sodišču, potreboval za nov medijski projekt oziroma za zagon časopisa. Bavčar in Korsika kljub tako visoki vsoti pisne pogodbe nista sklenila. Šlo je za brezobrestno posojilo, brez posebnih zavarovanj, jamstev ali roka vračila. Bavčar je na sodišču trdil, da denarja še vedno ni dobil nazaj, Korsika pa je to zanikal.

Korsika je na sodišču decembra lani povedal, da je medijski projekt takrat ustavila finančna kriza, zato je 400.000 ostalo na bančnem računu, denar pa je vezal za eno leto. Leta 2009 je po njegovih besedah Bavčarju želel vrniti denar, vendar naj bi mu Bavčar dejal, da se ne mudi. Kasneje je Korsiki postalo jasno zakaj. Bavčar se je namreč tedaj že znašel v kriminalistični preiskavi in bi mu, kot je menil Korsika, najverjetneje ustrezalo, da je premoženje pri drugih. Korsikov depozit je sodišče kasneje blokiralo zaradi postopka v zadevi Istrabenz. Leta 2014, ko je denar sodišče odblokiralo, pa ga je Korsika prenakazal na bančni račun v Avstriji, namesto da bi ga vrnil Bavčarju.