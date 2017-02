Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je po naših informacijah poleg Tomaža Gantarja zaradi suma zlorabe položaja pri podeljevanju koncesij ovadila še dva nekdanja ministra, Andreja Bručana in Zofijo Mazej Kukovič. V vseh treh primerih naj bi ovadbo naslonili na analizo podeljevanja koncesij, ki sicer še ni končana. Ob pregledu posamičnih koncesij, ki so jih podeljevali omenjeni ministri, naj bi posumili na kršitve zakona o javno-zasebnem partnerstvu.

Na ministrstvu za zdravje se v preteklih letih niso vedno držali zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki je predvidel podeljevanje koncesij na osnovi razpisa in le za določen čas (časovno omejitev koncesij sicer zahteva tudi zakon o zavodih). Doslej so ugotovili, da je bila na sekundarni ravni zdravstva mimo pravil javnega razpisa in zato nezakonito podeljena vsaka peta koncesija. Poleg tega so po letu 2007 nekaj koncesij podelili za nedoločen čas.

Na ministrstvu za zdravje so nam včeraj potrdili, da je Milojka Kolar Celarc zaradi sumov kaznivih dejanj pristojnim organom naznanila tri nekdanje ministre. Niso pa povedali, za katere nekdanje ministre gre. Poudarili so, da ministrico k naznanitvi v takšnih primerih zavezuje zakon o kazenskem postopku. »Pri pregledu postopkov podeljevanja koncesij smo ugotovili sum storitve kaznivih dejanj,« so pojasnili.

Bručan je včeraj poudaril, da je pri odločitvah o koncesijah sledil stališčem pravne službe ministrstva za zdravje. Z vsebino ovadbe pa ni seznanjen in je zato ne more komentirati, je dejal. Za zdaj ne ve niti, katere koncesije mu očitajo na ministrstvu za zdravje, je dodal. Z Zofijo Mazej Kukovič nam včeraj ni uspelo priti v stik. Podpredsednik DeSUS Gantar, ki je ministrstvo za zdravje vodil v času druge Janševe vlade in vlade Alenke Bratušek, pa je o ovadbi spregovoril že januarja, ko je ocenil, da gre za »potezo nagajanja«. Ugotavljal je tudi, da je bila pravna praksa podeljevanja koncesij nekoliko bolj jasna šele od leta 2014, ko ni bil več minister.

Ohlapna pravila so lajšala samovoljo

Največ koncesij, 139, je kot minister za zdravje v devetdesetih letih prejšnjega stoletja podelil Božidar Voljč, s 124 koncesijami mu sledi Andrej Bručan. V drugem mandatu Bručana, ki je leta 2007 sicer odstopil, so se začeli množiti tudi očitki o nepreglednem podeljevanju koncesij. Njegovi nasledniki so jih sicer podelili manj, a so nekatere spremljali številni pomisleki – na primer koncesijo Tomislava Klokočovnika, ki mu jo je Borut Miklavčič podelil tik pred odhodom z ministrskega mesta, in koncesijo Marte Macedoni Lukšič, ki jo je v mandatu Tomaža Gantarja dobila kljub negativnemu mnenju zdravstvene blagajne.

Očitki so spremljali tudi vsakokratne poskuse ministrov, da bi podeljevanje koncesij natančneje uredili. Pravniki so sicer leta opozarjali, da je samovolja državnih in lokalnih oblastnikov mogoča tudi zato, ker je zakonodaja ohlapna in si jo vsak razlaga malo po svoje. A vedno znova je del koalicijskih kolegov vsakokratnega ministra za zdravje ugotavljal, da so zakonski predlogi do prihodnjih koncesionarjev prestrogi, del pa je vztrajal, da bi jih bilo treba napisati še strožje. Načrti dosedanjih ministrov so se tako razcepili v številne verzije, med katerimi ni bila za poslance v državnem zboru doslej sprejemljiva niti ena.