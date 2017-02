Evropski voditelji bodo danes na neformalnem vrhu na Malti med drugim iskali načine, kako zajeziti migracijske tokove po osrednji sredozemski poti iz Libije v Italijo, po kateri je lani v EU pripotovalo 180.000 migrantov. Čeprav obstaja želja, da bi z mednarodno priznanimi libijskimi oblastmi sklenili podoben dogovor kot s Turčijo, pa vendarle obstaja realistična ocena, da zaradi kaotičnih razmer v državi ponovitev dogovora s Turčijo tam ni možna, saj je treba za soočanje s tihotapci bolje izuriti libijske varnostne organe in bolje tudi opremiti obalno stražo. Slovenija si sicer želi, da bi evropski voditelji pri soočanju s sredozemsko migracijsko potjo pozornost ohranili tudi na zahodnobalkanski poti.

Pred današnjo razpravo je nemška kanclerka Angela Merkel včeraj v Ankari s tamkajšnjim političnim vodstvom iskala načine, kako izboljšati delovanje migracijskega dogovora med EU in Turčijo. Čeprav je skoraj leto dni veljaven dogovor skoraj povsem ustavil tok beguncev čez Egejsko morje, obstajajo bojazni, da bi dogovor utegnil propasti.

Iskanje ravnotežja

Merklova je na svojem četrtem obisku Turčije v letu dni in prvem po spodletelem poskusu lanskega državnega udara lovila ravnotežje med številnimi dejavniki. Meddržavni odnosi so bili namreč močno načeti. Nemčija namreč ni skoparila s kritikami stanja človekovih pravic v Turčiji po puču. Hkrati so bili odnosi načeti tudi zaradi turškega vztrajanja, da mora Berlin izročiti dva prebegla državna tožilca in okoli 40 turških častnikov, ki so v Nemčiji služili v okviru Natovih enot in so po spodletelem udaru zaprosili za azil.

Njena diplomatska prtljaga je bila dodatno otežena še z željami nemških gospodarstvenikov po umirjanju odnosov, saj v Turčiji deluje okoli 6700 nemških podjetij. Po drugi strani je nemška opozicija od kanclerke zahtevala jasne besede glede obsežnih čistk, s katerimi je Erdogan zaradi vezi z domnevnim pučističnim gibanjem klerika Fethullaha Gülena doslej odpustil ali suspendiral okoli 100.000 javnih uslužbencev, vsaj 40.000 ljudi pa je priprtih. Okoli 150 novinarjev je priprtih, več kot sto medijev je bilo po državnem udaru zaprtih. Če je Turčija naredila napake pri zasledovanju stotisočih osumljencev s povezavami do Gülenovega gibanja, tega ni storila namerno, je poskušal kritike nesorazmernih čistk ob obisku Merklove zavrniti premier Yildirim.