Makedonski povolilni krizi ni videti konca. Pravzaprav se poglablja in zaostruje. Potem ko zmagovalec volitev, vodja desne populistične VMRO-DPMNE Nikola Gruevski, svojim 51 sedežem v parlamentu ni mogel dodati desetih sedežev največje albanske stranke DUI in tako zagotoviti potrebne večine za sestavo vlade, so vsi pričakovali, da bo predsednik države Gjorge Ivanov v skladu z ustavo mandatarstvo podelil vodji največje opozicijske stranke SDSM, Zoranu Zaevu. A so se ušteli.

Reševanje Gruevskega Že nekajdnevni molk predsednika, potem ko je v nedeljo opolnoči zvedel, da Gruevskemu ni uspelo sestaviti koalicije, je napovedoval, da Ivanov, ki je na predsedniških volitvah zmagal kot kandidat VMRO-DPMNE, mrzlično išče rešitev, ki bi stranko in Gruevskega vendarle ohranila na oblasti. Ena od možnosti, h kateri bi se lahko zatekel, je bila, da poskus sestave vlade ponudi nekomu drugemu iz VMRO-DPMNE, ki bi bil manj »umazan« s prisluškovalno afero in zlorabo oblasti kot Gruevski, čigar početje preiskuje specializirano državno tožilstvo. A kaže, da je oblastiželjni Gruevski sam zavrnil možnost, da stranka sestavi vlado brez njega. Zato se je Ivanov zatekel k rešitvi, ki pomeni grobo kršitev ustave. Vodji opozicije Zaevu je sporočil, da mu bo dodelil mandatarstvo, a zgolj v primeru, če mu bo vnaprej prinesel podpise najmanj 61 poslancev, ki ga podpirajo, in če bo v političnemu programu zagotovil, da bo kot morebitni predsednik vlade ohranil Makedonijo kot unitarno državo. To je sprožilo ostre odzive ne le opozicije, ampak vrste pravnih strokovnjakov in politologov. Prva ocena je, da si je predsednik dodelil cesarske pristojnosti, pri čemer je v želji, da bi Gruevskega ohranil na oblasti, če ne drugače pa prek ponovnih volitev, pohodil v ustavi jasno zapisana pravila. Že zahteva po vnaprejšnjih podpisih, ki potrjujejo večino, je neustavna. Drugič: skregano s temelji korektnega političnega delovanja je, da Gruevskemu ni bilo treba vnaprej dokazovati večine, ampak je dobil mandatarstvo, čeprav je bilo zelo malo verjetno, da mu bo uspelo sestaviti koalicijo, od Zaeva pa se takšno dokazovanje večine zahteva. »Po tej logiki,« pravi makedonski komunikolg Petar Arsovski, »Ivanov lahko zahteva od mandatarja krvno skupino, stanje na bančnem računu…«