Po tem, ko je Slovenija (zanjo so igrali Grega Žemlja, Tom Kočevar Dešman in Tomislav Ternar) septembra lani izgubila na Portugalskem z 0:5, je iz prve evroafriške skupine po šestih letih izpadla v drugo. Uvodna preizkušnja jo čaka od danes dalje v Mariboru – vsak dan začetek dvobojev ob 15. uri, – kjer bo imel kapetan Blaž Trupej na razpolago najboljša igralca Grego Žemljo (151. mesto na lestvici ATP) in Blaža Kavčiča (171.), v ekipi pa sta še 19-letni Sven Lah (1568.) in 25-letni Tilen Žitnik (1654.).

Včerajšnji žreb je določil, da bosta današnji uvodni dvoboj odigrala Kavčič in Lucas Catarina, nato pa se bosta pomerila Žemlja in Romain Arneodo. Slovenija je favorit, kar priznava tudi kapetan Blaž Trupej: »Drži, da smo na papirju favoriti, a to bo treba pokazati tudi na igrišču. Fantje znajo dobro igrati, igralna podlaga je dokaj hitra, toda že ena izguba servisa lahko spremeni potek dvoboja. Če bo Grega kljub bolezni na pravi ravni in če bo Blaž tako razpoložen, kot je bil na začetku sezone, lahko naredimo prvi korak k ponovni uvrstitvi v prvo evroafriško skupino.«

»Monaka ne poznam prav dobro. Sicer vem, kateri igralci so, ampak že nekaj let jih nisem videl igrati. So velika uganka, a naš cilj je jasen – zmaga. Če ne bo kakšnih posebnih presenečenj, bi morali gladko zmagati,« meni Blaž Kavčič. »Sezono sem dobro začel, tudi na treningih delam dobro. V torek sem prvič treniral v Taboru, prišel sem iz Francije, kjer je bila podlaga še malo hitrejša, dosežek pa še vedno zelo dober, kar je seveda spodbudno,« je dejal Kavčič, ki bo skupaj z Žemljo jutri igral med dvojicami proti Benjaminu Balleretu in Thomasu Ogerju, najboljša Slovenca pa v nedeljo čakata še posamična dvoboja

Med reprezentanti žepne kneževine je najvišje uvrščeni igralec na lestvici ATP 34-letni Balleret na 760. mestu, v ekipi pa so še 20-letni Catarina (885.), štiri leta starejši Arneodo (954.) in najstarejši, že 36-letni Oger (brez uvrstitve). Tudi kapetanu Guillaumu Couillardu je jasno, čigave teniške delnice kotirajo višje: »Slovenci so favoriti, to je razvidno tudi iz uvrstitev na svetovni lestvici. V Mariboru se dobro počutimo, dvorana je dobra, prav tako igrišče. Doma vse tekme igramo na trdi podlagi, zato smo dokaj dobro pripravljeni.«

Veliko presenečenje na žrebu je pripravil prav kapetan Couillard, ki prvi tekmovalni dan ne računa na najboljšega igralca Ballereta. Grega Žemlja, ki zaradi bolezni ni opravil vseh treningov, vendar bo nared za dvoboj, opozarja, da lahko gre za taktično potezo: »Lahko, da Monako taktizira, saj ima kapetan uro pred tekmo možnost zamenjati igralca.« Čeprav Monako gosti turnir svetovne serije Masters 1000 na peščeni podlagi z nagradnim skladom več kot štiri milijone evrov, tamkajšnji igralci nimajo omembe vrednejših uspehov. V lanski sezoni, ko je Slovenija izpadla iz prve evroafriške skupine, je Monako v drugi najprej premagal Egipt s 3:1, v drugem krogu pa izgubil doma proti Latviji z 2:3. Doslej sta se Slovenija in Monako med seboj pomerila le enkrat, leta 1998 pa so Slovenci (v postavi Iztok Božič, Borut Urh, Andrej Kraševec in Marko Tkalec) v gosteh gladko zmagali kar s 5:0.