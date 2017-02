Smučarski skakalci so že prispeli v Oberstdorf, kjer se bodo na prenovljeni letalnici preizkusili na uvodnih poletih v tej zimi. Premiero na veliki napravi bo dočakal tudi sedemnajstletni Domen Prevc, ki bo tako zaobšel nenapisano pravilo, da se mlajši tekmovalci običajno ne udeležujejo poletov pred dopolnjeno polnoletnostjo.

Domen Prevc je v tej sezoni ob slabših predstavah starejšega brata Petra najuspešnejši slovenski skakalec. Na uvodnih preizkušnjah je zablestel s štirimi zmagami na štirih različnih prizoriščih in se na novoletno turnejo odpravil z rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. Kasneje je njegova forma začela usihati, ravno prejšnji teden pa je v Willingenu z uvrstitvijo na rob trideseterice dosegel drugi najslabši izid sezone. Pojavila so se ugibanja, ali je Domen Prevc postal preveč iztrošen, kar Jani Grilc, pomočnik selektorja Gorana Janusa, zanika. »Mlajši tekmovalci praviloma nihajo v formi, saj vsaka manjša napaka naredi razliko v končnem rezultatu. Domen ni iztrošen, saj velja za hiperaktivnega športnika, a mu primanjkuje tekmovalne rutine, kar je običajno za skakalce njegove starosti,« je pojasnil Jani Grilc.

Domnu Prevcu se je zaradi slabših izidov v januarju povečal zaostanek za največjima tekmecema Kamilom Stochom in Danielom Andrejem Tandejem, v skupni razvrstitvi svetovnega pokala pa mu Stefan Kraft že diha za vrat. Ta konec tedna bo slovenska javnost z zanimanjem pospremila njegove prve polete v karieri. »Domen ima že dlje časa veliko željo po preizkusu na letalnicah. Trenerji smo se morali prepričati, da je njegova tehnika dovolj dobra, da omogoča predvsem varne polete. Na treningih v Planici je Domen skakal bolje kot ob koncu tedna v Willingenu, predvsem je pridobil večjo stabilnost,« je ocenil Grilc.

Prenovljeni Oberstdorf je sicer precejšnja uganka za udeležence svetovnega pokala, saj ima letalnica spremenjen profil. Nemci so za prenovo objekta namenili 13 milijonov evrov, kar jim je omogočilo tudi organizacijo svetovnega prvenstva v poletih, ki bo prihodnje leto potekalo prav v tem bavarskem mestu. Slovenija goji največja pričakovanja do vladarja poletov Petra Prevca, ki je mali kristalni globus za polete osvojil trikrat zapovrstjo. Obenem za tipičnega letalca velja tudi Jurij Tepeš, slovenski orli pa se že po tradiciji dobro odrežejo na letalnicah, na katerih vladajo drugačne zakonitosti kot na običajnih skakalnicah.

Za smučarske skakalce se nezadržno približuje tudi svetovno prvenstvo, ki bo ob koncu meseca po azijski turneji v Saporu in Pjongčangu potekalo v Lahtiju. »Za tempiranje forme ni ostalo veliko časa, saj si tekme sledijo z veliko hitrostjo. Na treningih skušamo predvsem stabilizirati tehniko skokov in tekmovalcem omogočiti dovolj regeneracije. Če bi na tekmah do svetovnega prvenstva dosegali odmevne uvrstitve, bi šli v Lahti bolj sproščeni,« je povedal Jani Grilc in dodal, da so dosežki slovenskih skakalcev v tej zimi še vedno na visoki ravni, čeprav je uvrstitev na stopničke manj kot lani. »Peter Prevc je v minuli sezoni kar malce razvadil javnost, a glede na to, da imamo veliko tekmovalcev med najboljšo deseterico, podoba reprezentance sploh ni slaba. Ti rezultati so še vedno odlični, bo pa do finala svetovnega pokala v Planici še ogromno priložnosti za uspeh,« je dodal Grilc.

Na današnjih kvalifikacijah Oberstdorfa (ob 18. uri) pred jutrišnjo prvo tekmo bo slovenska vrsta nastopala v enaki postavi kot nazadnje v Willingenu. Za preboj med najboljšo trideseterico se bodo potegovali Peter Prevc, Jurij Tepeš, Cene Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič in Anže Lanišek, medtem ko ima Domen Prevc nastop na sobotni preizkušnji že zagotovljen.