Na predstavitev projekta začasne zožene štiripasovnice med Lavrico in Škofljico je v lavriški kulturni dom prišlo toliko ljudi, da vsi niso mogli v dvorano. Gre za drugi odsek petkilometrske ceste, ki bo glede na oceno iz idejne zasnove stal okoli 15 milijonov evrov. Državni sekretar Jure Leben je ljudem dejal, naj pridejo na dan s pripombami. Krajani so poziv vzeli resno.

Vprašanj je bilo ogromno. Manjkalo ni niti hude krvi, zmerljivk in posmehovanja Tomažu Willenpartu z direkcije za infrastrukturo, ki je odgovarjal na vprašanja. Očitke je slišal tudi župan Škofljice Ivan Jordan, ki je bil le v vlogi gostitelja vladnih veljakov, a projekt podpira. Navzoči krajani so si bili edini – zožene štiripasovnice nočejo. Če jo bo država kljub temu gradila, so nekateri krajani napovedali celo državljansko nepokorščino. Hočejo obvoznico čez barje, a ne verjamejo, da jo bodo kdaj dobili.

Willenpart je razburjal Lavričane Vlada načrtuje, da bo cesta le začasna, zadostovala naj bi za deset let. Cilj začasne štiripasovnice je, da se promet ne bo povečeval, a je cesta, po kateri se povprečno na dan pelje od 17.000 do 18.000 vozil, že zdaj velika obremenitev za krajane in okolje. Cesta, na kateri bo omejitev 50 kilometrov na uro, bo imela tri metre široka zunanja in 2,9 metra notranja pasova. Odstavnega pasu ne bo, ampak bo le pločnik, širok do 2,5 metra (kjer te širine ne bo mogoče doseči, bo ožji). Želijo uvesti tudi rumeni pas, ki bo spodbujal alternativne načine prevoza. Krajani so prepričani, da bo taka cesta precej bolj nevarna, kot je zdaj. Med drugim jih skrbi, ali bo ob cesti dovolj prostora za kolesarje, mlade mame z vozički in invalide. Willenpart je zagotavljal, da bo, a mu nihče ni verjel, prav tako kot niso verjeli skoraj nobenemu njegovemu pojasnilu. »V času Jugoslavije je bila to glavna prometnica z juga proti severu države. Če je takrat otrok stekel na cesto, ga je na odstavnem pasu še lahko kdo ustavil. Kaj bo pa zdaj?« je vprašal eden od krajanov. Ko je Willenpart dejal, da cesta ni igrišče in naj ljudje pazijo na svoje otroke, je izzval bes med občinstvom, razjarjeni krajan, ki je postavil vprašanje, pa je zapustil dvorano. Varnost še zdaleč ni edini pomislek prebivalcev Lavrice, ki so prepričani, da je projekt povsem v nasprotju s trajnostnim razvojem. Že leta poslušajo brnenje avtomobilov in vdihavajo trde delce, z ohranjanjem prometa na isti ravni pa se to ne bo spremenilo. Predsednik krajevne skupnosti Lavrica Bojan Božič je poudaril, da si država lahko obeta tudi številne zahtevke za povrnitev škode, ker naj bi za zgraditev ceste ljudem vzela precej zemlje. Bučar je govoril o 13 do 15 hektarjih, kar je Willenpart zavrnil kot neutemeljeno, saj tega podatka, kot pravi, nima še niti vlada. »Na koncu bomo iztožili lastno državo in ne bomo imeli niti za črni kruh, za belega že nekaj časa nimamo. Razmišljajte v tej smeri,« je Willenpart poučil prisotne in nato izzval še salve ironičnega smeha, ko je rekel, da bodo za protihrupno zaščito poskrbeli z novimi okni.

Župan Ivan Jordan naj bi našel rešitev »To naj bi bila začasna štiripasovnica za deset let, potem naj bi dobili obvoznico. Vsi dobro veste, da ne bo nič od tega. Obvoznici nasprotuje ministrica za okolje, pred dnevi pa je komisija Evropske unije potrdila, da se predpisi, ki varujejo evropsko naravo, ne bodo spremenili. To pomeni, da obvoznice nikoli ne bo,« je Božič izpostavil tisto, česar je Lavričane najbolj strah. Projekt obvoznice, ki bi rešila vse težave, se namreč že dolgo zatika, ker bi ta posegla v živalske vrste in njihove habitate. Leben je strah občanov še poglobil, ko je pojasnjeval, da bodo nadaljevali umeščanje obvoznice v državni prostorski načrt le, če ne bodo zagotovili pretočnosti prometa z zoženo štiripasovnico in drugimi ukrepi. Lavričanom je nekaj upanja vlil Jordan, ko je dejal, da je morda našel rešitev, s katero bi v Naturo 2000 posegli le za 0,7 odstotka. »To bi bil zanemarljiv poseg, zato sem prepričan, da naravovarstveniki ne bodo imeli pripomb. Projekt obvoznice bomo speljali in bomo zahtevali, da se začne umeščati v državni prostorski načrt. Predlagal sem, da bi dali to cesto po tem, ko se bo štiripasovnica ukinila, v upravljanje občini Škofljica,« je povedal Jordan.