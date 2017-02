Na Ljubljanskem gradu je včeraj javni zavod Turizem Ljubljana najboljšim gostincem iz osrednjeslovenske regije in trgovcem iz središča prestolnice podelil znak ljubljanske kakovosti. Turistično ponudbo regije v javnem zavodu ocenjujejo že šestnajst let, priznanja najbolje ocenjenim restavracijam in kavarnam ter trgovinam pa podelijo na vsaki dve leti. Strokovna komisija je po metodi skriti gost v letu 2016 ocenila 89 restavracij in deset kavarn v Ljubljani, 21 restavracij iz ostalih občin v regiji in dvesto trgovin v središču Ljubljane.

»Bistvo projekta ni tekmovanje, ampak zagotavljanje visoke kakovosti ponudbe in storitev v območju, kar je pomembno tako za meščane, kot tudi za domače in tuje obiskovalce. Najbolje ocenjeni ponudniki bodo objavljeni tudi na spletnem portalu in v brošurah Turizma Ljubljana,« so ob tem dodali v zavodu.

Strelec, JB in Maxim ostajajo v vrhu

Znak ljubljanske kakovosti (LQ) 2017 so letos podelili tridesetim restavracijam z območja ljubljanske mestne občine in trem restavracijam iz preostalih občin. V kategoriji kavarn in slaščičarn je letos skupno oceno vsaj 75 točk doseglo sedem kavarn ali slaščičarn, ki bodo tako prejele znak ljubljanske kakovosti 2017. Člani strokovne komisije so bili med ocenjevanjem še posebej pozorni na kakovost ponudbe in storitev, na urejenost lokalov in na razmerje med ceno in kakovostjo.

Med ocenjenimi restavracijami so največ točk zbrale Strelec, Atelje, JB, Maxim, Slon 1552 in Cubo. Med najboljšimi je letos vsaj devetdeset od sto možnih točk sicer zbralo pet restavracij, medtem ko so bile restavracije s tako zajetnim izkupičkom točk leta 2014 »le« tri, in sicer restavracije Strelec, JB in Maxim. Trojica tako po oceni Turizma Ljubljana tudi letos ostaja v kulinaričnem vrhu ljubljanske turistične ponudbe.