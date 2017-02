Nekdanje skladišče ob Zaloški cesti, nasproti Centra kulture Španski borci in nedaleč stran od ljudske kuhinje Pod strehco, je v začetku letošnjega leta ponovno zaživelo. »Skupna točka« piše ob ljubkem srcu, ki že pri vhodu razkriva, da se za poslikanimi okni skriva nekaj srčnega. Gre za novi večgeneracijski center, ki sta ga s skupnimi močmi in izkušnjami vzpostavili dve srčni organizaciji: Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in Slovenska filantropija.

Obe že vrsto let delata z ranljivimi skupinami, zato se zavedata, kako je za dvig kakovosti življenja pomembno povezovanje skupnosti in kako so socialni stiki pomembni, da se prepreči zdrse v izključenost in revščino. »Takšna skupna točka je potreba družbe. To je tisto, za kar smo se zavzemali že leta. Izjemno pomembno je, da ranljive skupine povezujemo z ljudmi, projekti in programi, ki jih lahko zaščitijo in ki jim lahko pomagajo,« je ob včerajšnjem odprtju centra dejala Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki postaja osrednja slovenska humanitarna organizacija za pomoč družinam v stiski. Njihovi majhni prostori na bližji Proletarski so tako že dolgo premajhni za vse njihove aktivnosti in vedno večje število uporabnikov.

Pomoč pri birokraciji Skupna točka na Zaloški cesti 54 naj bi po željah partnerjev postala center srečevanja in združevanja različnih generacij in socialnih ozadij. »Namenjena je čisto vsem, ki si želijo druženja, starim in mladim, izobraženim in neizobraženim… In vse vsebine so brezplačne,« je poudarila Tanja Petek, sekretarka zveze in vodja centra. V njem se že od tretjega januarja učijo, plešejo, telovadijo, se družijo ob kavi in čaju, pilijo gledališko igro. Vsakodnevno organizirajo varstvo otrok, načrtujejo pa tudi različne delavnice, od kuharskih do računalniških, in treninge socialnih veščin. Velika pridobitev pa je tudi info kotiček, kjer bodo vsem, ki to potrebujejo, pomagali pri izpolnjevanju birokratskih obrazcev, je dodala Petkova »Opažamo, da ljudje, ko se znajdejo v stiski, ne vedo, kam se obrniti. Ne vedo, kje sploh začeti, ali pa mislijo, da temu ne bodo kos. Tako mnogi sploh nimajo socialnih transferjev, čeprav so do njih upravičeni.« V novih prostorih nameravajo zato nadaljevati z delavnicami funkcionalnega opismenjevanja, delavnicami za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, delavnicami za samopomoč in krepitev starševskih kompetenc.