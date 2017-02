Slovenske porodnišnice so po še neuradnih podatkih, zbranih na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), lani imele 19.798 porodov. To je nekoliko manj kot predlani – natančneje en odstotek oziroma 203 porode manj. Za koliko novorojenčkov je bogatejša naša država, pa na inštitutu še ne vedo natančno.

»Iz preteklosti vemo, da so dobri trije odstotki otrok rojeni po večplodni nosečnosti, torej dvojčki in trojčki. Tako ocenjujemo, da so mamice v Sloveniji lani rodile nekaj več kot 20.000 novorojenčkov,« ugotavljajo. Število porodov je lani glede na leto prej upadlo v osmih izmed 14 slovenskih porodnišnic, v preostalih pa so opazili naraščanje – največje po podatkih NIJZ na Jesenicah.

Bolj kot oprema in nabor storitev porodnice za takšno odločitev prepriča strokoven in oseben odnos osebja pred porodom, med njim in po njem. Poskušajo se čim bolj približati njihovim porodnim željam in načrtom, a hkrati ohranjajo visoko raven strokovnosti, saj včasih med porodom ne gre vse po načrtih. Prav zato si veliko časa vzamejo za komunikacijo s porodnicami pred porodom. Redno odgovarjajo na njihova vprašanja po elektronski pošti in po telefonu. Če gre za splošna vprašanja, se z odgovori ukvarjajo babice, za tista, povezana s posebnimi stanji ali boleznimi, pa vključijo tudi specialiste. Vsak mesec pa v jeseniški porodnišnici potekajo tudi ogledi prostorov, pogovori o lajšanju bolečin, dojenju in podobno. Novost v porodnišnici, apartma za sobivanje partnerja, pa je bila po besedah predstojnice prav tako dobro sprejeta.

V jeseniški porodnišnici so lani imeli 882 porodov, v katerih se je rodilo 434 deklic in 464 dečkov. »Kar pri 16 porodih so se rodili dvojčki,« na visoko številko opozarja predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka v Splošni bolnišnici Jesenice Eva Macun . »Porodnice k nam ne prihajajo več le z Gorenjskega. Kar nekaj jih pride z bovškega območja pa tudi iz okolice Ljubljane, z Dolenjskega.« Nekaj porodnic je prišlo rodit na Jesenice celo s Hrvaške. »Povedale so, da v svojem okolju niso našle primerne porodnišnice za svoje potrebe,« dodaja Macunova.

V Slovenj Gradcu novi prostori

Po novostih, ki jih uvajajo, pa v zadnjem času izstopa tudi slovenjgraška porodnišnica, v kateri so lani po besedah predstojnice asist. Katje Juvan in glavne medicinske sestre oddelka za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Pavle Kogelnik imeli 864 porodov, sedemkrat so se tam rodili dvojčki.

»Velik poudarek dajemo naravnemu porodu. Vedno bolj se zavedamo dejstva, da je porod fiziološki proces, ki poteka po naravni poti. Naša naloga je, da ga spremljamo in usmerjamo porodnico, da čim bolj pripomore k napredovanju poroda,« razmišljata sogovornici. »Želimo, da bi porodnice aktivno sodelovale pri odločitvah, ki jih sprejemamo med nosečnostjo in porodom,« dodajata.

Porodnice v Slovenj Gradcu so pred nedavnim preselili v nove prostore, ker so razmere zanje boljše od dotedanjih. »Sobe so velike, svetle, z malo posteljami, vsaka ima svoje sanitarije. Posteljice za otroke ponujajo več možnosti prilagoditve položaja, tako višine kot naklona. Imamo tudi nekaj posebnih posteljic – gnezd. Ta so polkrožne oblike in so pritrjena na posteljo mamice. Mamici omogočajo lažje in varnejše ravnanje z otrokom, kar je zlasti pomembno po carskem rezu ali težjem porodu.«

Tudi center za nedonošenčke, ki je bil prej v drugi stavbi, je sedaj v sklopu oddelka porodnišnice v Slovenj Gradcu. V novem porodnem bloku, ki naj bi ga odprli marca in bo najsodobneje opremljen v Sloveniji, bodo štiri ločene porodne sobe s pripadajočimi sanitarijami, kar bo omogočalo porodnici oziroma paru intimnost in bolj sproščeno okolje, spremljevalci bodo imeli na voljo poseben prostor za oddih. V okviru porodne sobe bo tudi operacijska soba za nujne carske reze in poseben prostor za reanimacijo novorojenčka, kar bistveno povečuje varnost.