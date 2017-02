Rokometaši, naši domoljubi

V času rokometnega tekmovanja v Parizu me je prevzelo domoljubno čustvo, ko so vsi naši športniki, brez izjeme, ob izvajanju državne himne peli. Bilo je veličastno poslušati mlade športnike, ki so s športnim navdušenjem čustveno peli državno himno. Hvala vam za zgled, kako ste pokazali narodno zavest in državljansko pripadnost. S petjem se najbolj izrazi čustvo, ki je notranji naboj razpoloženja. Če se poje državna himna, se ve, da se s tem poklonimo domovini in izrazimo čustveni odnos do domovine. Seveda v Pariz niso prišli samo zato, da bi peli državno himno in s tem pokazali svojo pripadnost – gnala jih je strast po športni igri, po rokometu ter sprejetju tekmovalnega izziva.