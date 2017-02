V Celju in Laškem začeli modernizacijo železnice, 2.

V Dnevniku, 1. 2. 2017, je bil na strani Slovenija objavljen članek pod zgornjim naslovom. Glede na to, da je Laško na tej poti zelo občutljiva kotlinska mikrolokacija, ki je za »generaliste« nepomembna, me glede na dosedanje doživljanje negativnih vplivov le zanima nekaj detajlov, ki se tičejo kakovosti našega življenja z železnico. Zato me predvsem zanima, kaj pomeni posodobitev tirov. Zanima me, ali posodabljanje vključuje kaj več od povečanega osnega pritiska za vožnje do 740 metrov dolgih kompozicij.