Protestniške predsedniške hčerke

Medtem ko njeni starši, zakonca Obama, sproščeno dopustujejo z Richardom Bensonom na enem njegovih zasebnih otokov na Britanskih Deviških otokih, je Malia Obama prekinila karibske počitnice, da bi lahko protestirala. Pravzaprav se je osemnajstletnica udeležila največjega neodvisnega filmskega festivala Sundance, saj je velika ljubiteljica filmov. V letu dni, kolikor si je vzela počitnic, preden začne študirati na Harvardu, bo med drugim delala kot praktikantka pri hollywoodskem producentu Harveyju Weinsteinu.

Toda v času filmskega festivala se je udeležila tudi protesta proti nadaljevanju gradnje naftovoda Dakota, ki ga je s 3,8 milijarde dolarjev nekaj dni prej podprl Donald Trump. Protestniki so bili nad prisotnostjo nekdanje prve hčerke navdušeni, saj so prepričani, da je to storila ne glede na svoj priimek le v dobro prihodnosti naroda. Proti naftovodu Dakota se že nekaj časa bori indijansko pleme Sjuji, saj je prepričano, da bi njegova gradnja zelo onesnažila okolico, še posebno podtalnico. Ne Malia ne njena sestra Sasha sicer nista nikoli javno izrekli ničesar o novem ameriškem predsedniku, le njun oče je dejal, da sta bili razočarani. Je pa Malia Obama s svojo navzočnostjo na protestu navdušila tudi Miley Cyrus, ki je nemudoma tvitnila, da upa, da se bo »nekoč ta mlada dama vrnila v Belo hišo kot predsednica«.

Protestirala je tudi hčerka Hillary in Billa Clintona. »Da, borili se bomo za domovino, da bo podpirala vrednote nas vseh,« je dejala Chelsea Clinton, ki je sodelovala na newyorškem protestu proti prepovedi vstopa beguncem in muslimanov v državo. Na twitterju je objavila tudi nekaj zelo zgovornih fotografij s protesta, denimo napis: »Donald, navadi se na tole!« Prav tako na twitterju, na katerem 36-letna Chelsea sicer redno komentira politične dogodke, pa se je pred tedni zavzela za Barrona Trumpa, desetletnika, ki so ga mediji dan po očetovi zaprisegi grdo smešili, češ da se je med dogodkom vidno dolgočasil. »Zasluži si, da je tako kot vsi desetletniki le otrok,« je zapisala.