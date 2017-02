Med najtežje pričakovanimi so bili zagotovo rezultati tehnološkega giganta Apple. 675 milijard dolarjev vreden težkokategornik je v zadnjem četrtletju lanskega leta ponovno stopil na plin in zabeležil 78,4 milijarde dolarjev prihodkov, kar je nekaj odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Podatek o rasti je pomemben, saj so prihodki v prvih treh lanskih četrtletjih v primerjavi z enakim obdobjem leto prej upadali. Omeniti velja upad dobička z 18,4 na 17,9 milijarde dolarjev, kar signalizira, da so pri Applu v preteklem četrtletju precej finančnih sredstev namenili za razvoj novih produktov in trženje obstoječih. Razlog za rast prihodkov je odlična prodaja pametnega telefona iphone 7. V prazničnem obdobju je namreč Apple prodal kar 78,29 milijona pametnih telefonov in s tem za 4 milijone porušil pretekli rekord. Prodaja pametnih telefonov tako skupno predstavlja že 69 odstotkov vseh prihodkov družbe. Preostali segmenti naprav še naprej ohranjajo zmerno rast, največ težav pa ima Apple s prodajo tabličnih računalnikov ter nove pametne ure Watch, saj številke jasno kažejo, da izdelka potrošnikom nista zanimiva. Odlične rezultate je Apple zabeležil tudi v njihovem storitvenem segmentu, kamor se med drugim uvršča tudi Apple Music. Tim Cook ocenjuje, da se bo storitvena divizija v naslednjih letih okrepila za 2-kratnik, kar bi jo po velikosti poslovanja uvrstilo v skupino »fortune 500« podjetij v ZDA. Po objavi podatkov so kupci dvignili ceno delnic za dobrih 6 odstotkov.

Poleg Appla je z odličnimi rezultati postregel tudi gigant Facebook. Prihodki so se ustavili pri 8,81 milijarde dolarjev (+51 odstotkov), kar je občutno bolje od pričakovanj analitikov. Navdušila pa je tudi številka 1,86 milijarde. Gre namreč za število aktivnih mesečnih uporabnikov, ki jih beleži Facebook. Močne prihodke ustvari Facebook predvsem v ZDA in Kanadi, kjer so se prihodki v preteklem četrtletju glede na posameznega uporabnika povišali na 19,28 dolarja (s 13,54 dolarja lani v enakem času). V drugih regijah je ta številka občutno nižja in se giblje med tremi in šestimi dolarji. Na vprašanja, kako se bo vodstvo Facebooka spopadlo z naraščajočim številom izmišljenih in zavajajočih novic, ki so v preteklih mesecih vplivale celo na izid volitev v ZDA, odgovorni niso odgovorili. Prav tako so bili z odgovori skopi ob poročilu, da so v preteklih mesecih odkrili kar nekaj napak v njihovem sistemu poročanja analitskih podatkov, ki jih ponujajo podjetjem, ki uporabljajo Facebook za oglaševanje izdelkov in storitev. Po objavi podatkov je delnica družbe pridobila dobra dva odstotka vrednosti.