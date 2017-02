67-letni režiser je leta 1999 za film Vse o moji materi prejel oskarja za tujejezični film, v Cannesu pa za isti film nagrado za najboljšo režijo; zanimivo pa je, da tam nikoli ni prejel zlate palme za najboljši film.

Posnel je slavne filme, kot so Ženske na robu živčnega zloma, Visoke pete, Zveži me, Kika, Govori z njo, Slaba vzgoja, Zlomljeni objemi, Koža, v kateri živim in Julieta. Z mednarodno prepoznavnostjo je omogočil hollywoodske kariere igralcem Antoniu Banderasu, Penelope Cruz in Javieru Bardemu.

Direktor filmskega festivala v Cannesu Thierry Fremaux je Almodóvarjev opus označil za izjemnega, polnega mladostnega upora, ki ga ves čas navdihujejo močni ženski liki in filmska zgodovina. Čeprav vedno znova preseneti, se ni nikoli odpovedal svojim ključnim temam: strasti, prijateljstvu, usodi, krivdi in zakopanim skrivnostim.

Jubilejni, 70. filmski festival v Cannesu bo potekal med 17. in 28. majem. Lani je zlato palmo prejel britanski režiser Ken Loach za film Jaz, Daniel Blake, ki je trenutno tudi na sporedu slovenske art kino mreže. sta, kul