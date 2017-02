Manj od sto restavracij po svetu ima po tri, približno štiristo po dve, preostale po eno. Monte se predstavlja kot restavracija z lokalno sezonsko hrano in inovativnim pristopom do kuhanja, ne gre pa za edino restavracijo, ki je padla v oči in želodec Michelinovih ocenjevalcev.

Ocenjevalci najbolj znanega gurmanskega vodnika, ki se oglasijo nenapovedano in poleg zvezdic podeljujejo tudi posebna priporočila, so izpostavili še 34 restavracij iz Istre, Dubrovnika in Zagreba, medtem ko drugi kraji v ocenjevanje niso bili vključeni. Od dubrovniških restavracij so posebna priporočila dobile Nautika, Vapor, 360, Stara Loza, Pantarul, Proto, Azur, Dubrovnik, Kopun in Bistro Tavulin, od zagrebških Apetit City, Gallo, Le Bistro Esplanade, Zinfandel's, Takenoko, Mano, Dubravkin put, Boban, Fajn, Mundoaka, Bistro Apetit in Agava, iz Istre pa Pergola, San Rocco, Marina, Damir&Ornella, Sv. Nikola, Wine Vault - Monte Mulini, Batelina, Zigante, Alla Beccacola, Konoba Morgan, Konoba Čok in Meneghetti.

Za to, da je Michelin končno prišel na Hrvaško, je kot velik promotor hrvaške kulinarike zaslužen tudi direktor istrske turistične organizacije Denis Ivošević, ki priznava, da gre za večletni trud: »Istra bi morala priti v Michelinov vodnik že leta 2009, ko je bilo že vse dogovorjeno, a se je potem zgodila finančna kriza ter so se odločili izpustiti ta del Evrope in so se obrnili na Daljni vzhod, ker je bil tam večji trg in več denarja.« Zgodba tako po njegovih besedah traja že več kot deset let. »Nismo vedeli, ne kdaj so prišli ne kje vse so bili,« o tem, zakaj so zdaj vključili le restavracije iz Istre, Dubrovnika in Zagreba, pravi Ivošević, izbor Monteja kot najboljše restavracije pa komentira tako: »Monte je zagotovo najboljša restavracija, le da zanjo ve malo ljudi zunaj Istre. Mi jo poznamo zelo dobro, za najboljšo na Hrvaškem pa jo je nazadnje razglasil tudi gastronomski vodnik Gault Millau, tako da je v letu 2017 dobila dve veliki priznanji.«

Čeprav je Michelin tudi tokrat izpustil Slovenijo, to ne pomeni, da pri nas ni nobene restavracije, ki si ne bi zaslužila zvezdice ali vsaj priporočila. Takšna je gotovo Hiša Kobarid, ki se od minulega tedna lahko pohvali z najboljšo kuharico na svetu Ano Roš.