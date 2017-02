Zaobljuba št. 1: Hrano bom pripravil/a že ob vikendih Po dolgem dnevu v službi se končno privlečete domov, sestradani ste in vaša edina želja je, da bi nekaj pojedli. A hladilnik je prazen, pa tudi povsem brez idej ste. No, če bi si vzeli čas in hrano pripravili že čez vikend, se vam to ne bi dogajalo! Načrtujte vnaprej in si ob vikendih odslej vzemite čas, da pripravite večino sestavin – tako jih boste morali le še vreči v posodo in dokončati svoje kosilo, kar vam bo vzelo le pol ure ali pa še manj.

Zaobljuba št. 2: Nabrusil/a bom svoje nože Topi noži so verjetno ena najhujših stvari, ki se vam lahko zgodi pri kuhanju, zato bi jih resnično morali nabrusiti. Še boljša ideja pa je, da počasi začnete namigovati, da bi bil nov komplet nožev res lepo darilo za katerega od prihajajočih praznikov. V življenju se je pač treba znajti, kajne?

Zaobljuba št. 3: Osvežil/a bom svojo poličko z začimbami Začimbe igrajo pomembno vlogo pri dodajanju okusa vašim jedem, vendar pa njihova življenjska doba žal ni neskončna. To pomeni, da so začimbe, ki se že nekaj let valjajo po vaši kuhinji in na katerih se nabira prah, približno tako učinkovite kot – no, prah. Raje si kupite nove začimbe, nato pa jih porabite čim prej, dokler še ponujajo svojo originalno aromo in okuse.

Zaobljuba št. 4: Pri kuhanju bom uporabljal/a več zelenjave Dobro veste, da je zelenjava strašno zdrava za vas – a zakaj se na to večkrat ne spomnite pri kuhi? Zelenjavo lahko narežete na rezine ali kocke in jo ponudite kot prigrizek, različne zelenjavne omake uporabite za slastne jedi s testeninami, pripravite okusne zelenjavne rižote, seveda pa lahko zelenjavo tudi popečete v pečici in uživate v njenem naravnem okusu. Možnosti so resnično neskončne, le odkriti jih je treba.

Zaobljuba št. 5: Vsak teden bom preizkusil/a en nov recept Ali vedno znova pripravljate ene in iste testenine? Se vam včasih zazdi, da nenehno jeste enako hrano? No, to verjetno ni prav daleč od resnice. Zakaj ne bi končno odprli ene od tistih kuharskih knjig, ki se že leta prašijo na polici, in preizkusili kak nov recept? Že ena nova jed na teden bo poskrbela za neprimerno več zabave v kuhinji in vam pomagala, da odkrijete nove, slastne okuse, ki bodo morda kmalu postali vaše nove najljubše jedi.

Zaobljuba št. 6: Letos bom postal/a strokovnjak za pet novih jedi Zagotovo imate tudi vi nekaj jedi, ki bi jih znali pripraviti tudi v spanju in po katerih ste znani v svoji družini, kajne? Zakaj ne bi tega seznama še podaljšali? Ko odkrivate nove recepte, si zapomnite tiste, ki so vam bili še posebno všeč, nato pa jih nadgradite po svoje – zagotovo boste kmalu odkrili kakšnega, ki bi lahko postal nova najljubša jed vse družine.

Zaobljuba št. 7: Vsaki od najljubših začimb se bom izogibal/a en teden Ali imate izbran nabor začimb, na katere se vedno znova zanašate? Denimo česen, origano, bazilika in timijan? Potem je morda čas, da se za nekaj časa osvobodite dobro znanih okusov. Vsaj za teden dni se odrecite vsaki od svojih najljubših začimb, v tem času pa jo nadomestite z drugim okusom – kdo ve, morda vas bo zamenjava povsem navdušila!

Zaobljuba št. 8: Pri kuhanju bom uporabljal/a svojo najboljšo posodo Ali imate tudi vi prekrasen nov komplet ponev in posod – vendar pa vedno kuhate s starim kompletom, ker ne želite zažgati, opraskati ali kako drugače poškodovati novega? To je nekaj, kar počnemo vsi, a življenje je resnično prekratko, da bi kuhali s staro posodo. Ne nazadnje je kuhinjska posoda dandanes tako poceni, da si lahko zlahka vsakih nekaj let privoščite nov komplet, zato je skrb, da bi jo uničili, povsem odveč. Pozabite torej na omejitve in se pogumno lotite eksperimentiranja z novo posodo – temu je namreč tudi namenjena.