»Danes se ne bom zagovarjal,« je bil danes pred sodiščem kratek 35-letni nekdanji policist Gregor Makovec, obtožen cele vrste kaznivih dejanj: neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, omogočanja uživanja mamil, jemanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja in protipravne prilastitve stvari ob preiskavi. Tudi njegova prijateljica in nekdanja policijska kolegica Barbara Šuštar se ni zagovarjala, le obtoženi Armin Vezirović je povedal nekaj besed, s katerimi je poskušal razbremeniti tako sebe kot Makovca. Je pa že pred začetkom obravnave poskrbel za zaplet – zahteval je tajnost sojenja, češ da je od prejšnjega tedna, ko je bilo njegovo ime prvič zapisano v Dnevniku, njegovo življenje ogroženo.

Kot smo že pisali, je nekdanji policist PP Domžale Gregor Makovec obtožen, da je vzel 0,8 grama heroina, zaseženega v hišni preiskavi. Ko so v enem od stanovanj v Ljubljani zasegli 22 zavitkov te droge, je enega izmaknil iz vrečke za zavarovanje materiala. Tri dni pozneje naj bi neugotovljeno količino droge izročil dvema odvisnikoma. Poleg tega naj bi znancu za 200 evrov svetoval, kako naj priredi prometno nesrečo, da bi dobil zavarovalnino – v to prevaro naj bi bila vpletena tudi policistka Šuštarjeva. Povezal naj bi se tudi z obsojenim vlomilcem in mu dal koristne informacije o trgovini, v katero bi bilo dobro vlomiti. Povedal mu je, kje sta sef in njegov ključ in podobno. Vse to je vedel, ker je pred časom obravnaval vlom v to prodajalno.

Strah ga je groženj

Prav tako naj bi si priskrbel 61 tablet dormicum, ki spadajo v skupino prepovedanih drog, in jih predal Veziroviću, ta pa poskrbel, da so končale pri kupcih, odvisnikih na ljubljanski Metelkovi. »Makovec mi ni dal nobene tablete, sploh pa ne takšne količine. In tudi na Metelkovi jih nisem nikoli ponujal. Proti meni tožilstvo nima nobenega materialnega dokaza, obtožujejo me le na podlagi telefonskih prisluhov… Takrat pa sem bil narkoman, vsak dan sem bil zadet, polovice tega, kar sem počel, se sploh ne spomnim,« se je danes zagovarjal Vezirović. Je pa dejal, da mu je Makovec finančno pomagal, med drugim mu je posodil 190 evrov in kupil superge. Tisti, ki pa naj bi mu v resnici dal zavojček tablet, in sicer apaurina, pa naj bi bil Makovčev kolega s PP Domžale. Gre za policista, ki je Makovca prijavil nadrejenim in tako sprožil celotno preiskavo.

Vezirović je še pred začetkom obravnave zahteval, naj jo sodišče zapre za javnost. Menda ima po objavi njegovega imena v Dnevniku velike težave; grozili so mu trije maskirani moški, kličejo ga na domači telefon in dihajo v slušalko. Grozijo mu, naj se ubije sam, sicer ga bodo oni, da mu bodo dali bombo pod avto in podobno. Na vprašanje, ali je vse to prijavil policiji, je odvrnil, da ne, ker ga je strah. Senat se za zdaj za tajnost sojenja ni odločil, bo pa o tem še enkrat odločal, preden bodo zaslišali kronsko pričo, prej omenjenega policista.