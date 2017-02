Iz tega izhodišča se je razvil v trend, ki se navdihuje po viktorijanskih časih britanskega kraljestva, oživlja tisto, kar drugi pojmujejo kot odpad, in združuje neobičajne kompozicije, ki izžarevajo surovo, a vendarle nekako čudno elegantno energijo. Steampunk je nedvomno nekonvencionalen in samosvoj slog, zato vam ponujamo nekaj nasvetov, kako ga lahko vključimo v svoj dom.

Baker, gola opeka, usnje Ker steampunk izvira iz časov industrijske revolucije, med materiali, ki ga predstavljajo, prevladuje potemneli vintidž baker. Bakreni dodatki v interjerju naj ne prevladujejo, temveč se povežejo z barvno shemo, ki izpostavlja zlasti turkizno barvo. Gole opečne stene dodajo prostoru surovo teksturo in so odlična nevtralna podlaga za pohištveno opremo. V kombinaciji z vidnimi bakrenimi cevmi (predvsem za dekorativno razsvetljavo ali kot del pohištva) pričarajo zelo dramatičen, vendar eleganten industrijski videz, poln teksture in kontrastov. Naravno usnje je še en bistven material v slogu steampunka, denimo starinsko usnjeno pohištvo, zaželeni pa tudi pohištveni kosi, ki združujejo kovino in usnje v stvaritve izvirnih oblik.

Drzne barve za temačno ozračje Tisto, kar mnoge odvrne od opremljanja v slogu steampunka, so barvni odtenki. Slog že sam po sebi zahteva drzne barve, ki ustvarjajo intenzivno ozadje za vse vrste aparatov, cevi in drugih naprav ter dekorativnih elementov v industrijskem videzu. Prevladujejo čudoviti, a delikatni bakreni toni, ki so za večji kontrast običajno pomešani s turkiznimi odtenki. Intenzivni globoko modrozeleni toni dajejo vsakemu prostoru nadih elegance, obenem pa ohranjajo zaželeno temačno in skrivnostno ozračje. Barvno paleto dopolnjujeta bronasta in zlata barva. Ker gre za tako vpadljive barve, jih je treba v prostor dodati previdno, predvsem kot poudarek, saj je dekoracija steampunka tako močna, da v negativnem smislu zlahka prevzame vaš dom.

Stari stroji kot navdihujoča dekoracija Kovino, aparate in cevi, ki so bistvo steampunka, uporabimo za dekoracijo. Stara ura z nihalom na primer odseva golo iskrenost tega sloga in na izpostavljeni opečni steni predstavlja osrednjo točko prostora. Vzamemo lahko tudi kateri koli star stroj zapletenih oblik, ki postane izviren in ekstravaganten del dekoracije ob starem ogledalu in svetilki v industrijskem videzu. Celo vso steno lahko okrasimo z instalacijo iz starih aparatov, medtem ko manjše dekorativne kose razmestimo drugje po prostoru. Stari kovčki in skrinje, ki simbolizirajo spomine in čustva, dodajo interjerju vintidž nadih, prav tako pa tudi stari zemljevidi ali njihove kopije, ki jih uporabimo kot slike na stenah ali pa slednje preoblečemo s takšnimi tapetami.