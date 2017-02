Osemintridesetletnik je zadnji dve leti igral za New York City, pogodba s klubom pa mu je potekla konec lanskega leta. Čeprav so si ga želela tudi nekatera moštva iz elitnega angleškega prvenstva, se je odločil, da nogometne čevlje dokončno postavi v kot.

»Na mizi sem imel nekaj zelo zanimivih ponudb tako iz domovine kot tujine. A pri 38 letih sem mnenja, da je čas za novo poglavje v mojem življenju. Neizmerno sem ponosen na vse osvojene lovorike, na igranje za reprezentanco na več kot stotih tekmah in na več kot 300 doseženih golov,« je sporočil Lampard, ki se je ob slovesu zahvalil tudi svojim nekdanjim klubom, še posebej pa izpostavil Chelsea, kjer je igral kar 13 let.

»Največji del mojega srca pripada Chelseaju, klubu, na katerega me veže ogromno lepih spominov. Nikoli ne bom pozabil na priložnost, ki so mi jo ponudili in uspehe, ki smo jih skupaj dosegli,« je med drugim dejal vezist, ki je z londonskim klubom osvojil tri naslove angleškega prvaka, leta 2012 pa tudi ligo prvakov. Navkljub končani igralski karieri, bo Lampard skoraj zagotovo ostal v nogometu, saj se šola za trenerja.