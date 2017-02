Le sreči in prizadevnosti gorenjskih policistov se lahko zahvali voznik, ki je močno pijan v noči na četrtek po gorenjski avtocesti vozil v napačno smer, da se mu ni zgodilo kaj hujšega oziroma da ni ranil ali ubil kakega drugega udeleženca v prometu.

Okoli pol ene ure zjutraj se je neodgovorni Tržičan vozil iz smeri Kranja proti domu po avtocesti. A je pri Podtaboru zgrešil odcep za Tržič. Peljal se je mimo odcepa za Brezje, Radovljico, Lesce, Lipce, Hrušico in vozil torej kakih 27 kilometrov vse do predora Karavanke, kjer je, ko bi moral plačati cestnino, vendarle ugotovil, da ni na pravi poti. Obrnil je skorajda na dvorišču jeseniške policijske postaje, ki ima prostore na mejnem platoju, in se peljal nazaj. Po istem avtocestnem pasu, se pravi v napačni smeri. Policisti so bili k sreči hitro obveščeni o vozniku, ki vozi v napačno smer, zaprli so vse uvoze na avtocesto in začeli na nasprotnem voznem pasu (se pravi obrnjeni v pravo smer) spremljati voznika na drugi strani ter ga opozarjati, da počne veliko neumnost, in hkrati na nevarnost opozarjati druge udeležence v prometu.

Voznik se je po napačni strani vozil mimo avtocestnega izvoza Hrušica, mimo izvoza Lipce in ga je policistom ob cestni zapori uspelo izločiti iz prometa šele v Lescah, kar pomeni, da se je v napačno smer vozil (tudi skozi predor in čez viadukt) več kot 16 kilometrov! Voznik je vozil po prehitevalnem pasu, saj ga je očitno dojemal kot desnosmerno vozišče. Morda je celo menil, da je bil predor, pri katerem je obrnil, tisti na Ljubelju... Njegovo ravnanje namreč vsaj malo pojasni rezultat preizkusa alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,86 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem skoraj dva promila. »Voznika policisti obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja in proti njemu vodijo postopek,« je dejal tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

V noči na četrtek so še enega, ravno tako z dvema promiloma alkohola podkrepljenega voznika obravnavali primorski policisti. Tudi ta pijanec je imel srečo. Čeprav je zdrsnil s ceste Lipica–Sežana, trčil v drevo, se odbil nazaj na cesto in se na koncu še prevrnil na streho avta, mu ni bilo nič. Bo pa, seveda, izgubil vozniško dovoljenje.